ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Čtyřiadvacetitisícový Žďár nad Sázavou nabízí v současné době pouze dvě volné stavební parcely.

Na Klafaru jsou volné poslední parcely. | Foto: DENÍK/Jitka Kučerová

Cena za metr čtvereční byla stanovena na osm set šedesát čtyři koruny. „To je základní cena, ale předpokládáme, že vzhledem k velkému zájmu budou parcely prodány formou dražby,“ upřesnila Marie Dvořáková z majetkoprávního odboru Městského úřadu.

Radnice v předchozích letech zasíťovala pozemky v lokalitě Klafar I. a nabídla čtyřicet pět míst v lokalitě Klafar II. Zmiňované dvě parcely patří mezi poslední neobsazené. „Uvažujeme, že o jednu z nich zažádáme. Nechceme ale zaplatit víc, než je základní cena za metr čtvereční, takže asi moc šancí na plánované dražbě nemáme,“ uvažoval Karel Pohanka, jeden ze zájemců o stavbu rodinného domku.

Na další stavební pozemky si obyvatelé Žďáru nad Sázavou budou muset počkat několik roků. „Další stavební místa by měla vzniknout také na Klafaru. Budou pokračováním nové výstavby. Nyní jednáme o výkupu pozemků, takže dříve než budou tyto pozemky vykoupeny nemohou být zasíťovány, ani nabízeny,“ potvrdila Marie Dvořáková.

Klafar se rozrůstá.

Ti, kteří neuspějí ve Žďáře nad Sázavou, mají na jaře příštího roku šanci v Hamrech nad Sázavou. Obci, která bezprostředně navazuje na okresní město. „Hned po sklizni začneme s přípravou sedmdesáti osmi parcel. Věřím, že sítě budou hotovy do jara. Pokud ne u všech stavebních míst, tak alespoň u části,“ uvedl starosta obce Hubert Křesťan.

Na jaře chce obec také zasíťované parcely začít prodávat zájemcům. „Možná by to bylo řešení, vždyť je to v podstatě také ve Žďáře, navíc by tam mohla být příznivější cena za metr čtvereční,“ dodal Karel Pohanka.