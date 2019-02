NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Sedm firem oslovila novoměstská radnice v konkurzu na dodavatele stavby – rekonstrukci modrého věžového domu v Tyršově ulici. Výměna oken a vchodových dveří, oprava střechy, elektroinstalace a zateplení fasády, bude prováděno od 10. července do 15. října. Radnici bude revitalizace jedenáctiposchoďové budovy stát jedenáct milionů korun.

Okna městských bytů jsou hlavním jablkem sváru mezi občany a Novoměstskou správou budov. | Foto: DENÍK/Jitka Kučerová

Modrý věžák je druhý ze tří panelových domů, které se musí ve městě opravit. Ten první - červený - je v novém kabátu už druhý rok. „Je naplánována generální oprava pláště domu, náklady odhadujeme přibližně na osm milionů korun,“ upřesnil rekonstrukci modrého domu ředitel Novoměstské správy budov Jaromír Černý.

O pořadí, ve kterém jsou věžové domy opravovány, rozhoduje jejich stáří. Modrý věžový dům byl postaven v roce 1965. Správu budov ale neminou ani běžné opravy v dalších městských bytech. “Doufám, že se k nám přijde někdo podívat, okna máme téměř shnilá, dvakrát je za těch třicet let co zde bydlíme natřeli a to ještě špatně,“ stěžovala si paní Jana, která bydlí v Drobného ulici.

Právě shnilá, netěsnící, doslova dosluhující okna jsou největším problémem městských bytů. „Víme o tom, evidujeme stížnosti občanů, na podzim potom byty obcházíme a zjišťujeme, která okna by se ještě dala opravit a která už se musí vyměnit. Bohužel nemáme dostatek peněz, abychom vyměnili všechny ihned, “ řekl Jaromír Černý.

Možným řešením by mohla být privatizace části bytového fondu. Radnice o ní chce začít jednat, termín ale ještě nebyl stanoven.