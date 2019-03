Žďársko – Tragickou sezonu hlásí letos pěstitelské pálenice na Žďársku. Lidí, kteří chtějí svůj kvas z ovoce přeměnit v kvalitní domácí destilát, je málo, a provozovatelé už ani nedoufají ve výrazné zlepšení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Stačí se podívat na stromy. Ovoce je tento rok opravdu minimum, hlavně co se týče švestek, které se pálí nejčastěji,“ vyjádřil se Karel Eliáš, jenž provozuje pálenici v Kozlově na Velkomeziříčsku. Zatímco loni jela jeho provozovna v sezoně více méně den co den sedm dní v týdnu, v současné době se tam pálí tak dva dny do týdne. Lidé podle Karla Eliáše vozí například kvas z blum, občas z hrušek, jablek či meruněk.