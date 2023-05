Palačinkářka na pouti ve Žďáře: Až mi dojdou síly, skončím

Jakmile začne sezona trhů a poutí je Daniela Šamerová z Brna týden co týden na cestách. Její stánek mohou návštěvníci velké žďárské pouti najít po čichu. Line se od něj sladká vůně čokolády a smažených palačinek. Příběh paní Daniely už ale tak sladký není. Jako každého živnostníka v posledních letech. „Po tom co nám schválila vláda, vyšší odvody, další zdražování, vyšší daně za bydlení, to bude ještě horší. Až mi dojdou síly, skončím, už teď toho začínám mít dost,“ říká sympatická blondýnka.

Palačinkářka z Brna: Až mi dojdou síly skončím a nebude to dlouho trvat | Video: Deník/Štěpánka Saadouni