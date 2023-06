Ovce na Zelenou horu historicky patří. Krmení od lidí je může zabít, říká farmář

/VIDEO/ Ani sekačky nezvládnou na strmém svahu Zelené hory u Žďáru nad Sázavou to, co beránci a ovečky. Ti si totiž hladce poradí i s místy a porosty, na které jsou moderní technologie krátké. Aby jejich pastva dopadla hladce, se stará farmář Milan Daďourek. „Ovce znamenají méně práce pro lidi. Nikdo se nemusí do strmých svahů drápat. Zvládnou se navíc zbavit i těch dřevin, což by člověk ani se senoseči nedokázal,“ vyjmenovává Daďourek výhody.

Ovce na Zelenou horu historicky patří. Krmení od lidí je může zabít, říká farmář | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Přestože jsou zvířata na Zelené hoře počtvrté, tak jde o jiné beránky než v minulých letech. „Ovce nejsou vůbec hloupé, jak se říká. Některé kusy přijdou na to, jak vyzrát na ohradu a dostat se z ní. Snažíme se tyhle nápady nepodporovat, že by tam chodily více let po sobě,“ vypráví muž se smíchem. Na Zelenou horu povede nová křížová cesta. Opravy jen tak neskončí I když jsou beránci pod horou roztomilí, farmář varuje před jejím hlazením a především krmením. „Ta zvířata jsou plachá a vycvičená. K člověku ani nepůjdou, byl by to pro ně stres. A krmením by je mohli lidé zabít. Tyhle ovce jsou zvyklé na trávu a seno. Jiné krmivo by jim mohlo způsobit zdravotní potíže,“ doporučuje Daďourek s tím, aby si lidé hlavně užili krásný pohled na pasoucí se přežvýkavce. Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek Takový pohled si v minulosti podle Daďourka v minulosti užívali i naši předci. „Takové svahy se historicky udržovaly pastvou. Sklízet seno by v tomhle terénu bylo obtížné. A máme i historické doklady, že se ovce na Zelené hoře kdysi používaly. Byl z ní ovčín. V té době se však nevyužívala k církevním úkonům,“ přibližuje farmář z Počítek. Zelená hora na prodej pomohla. V Novém Městě pořídili rehabilitační pomůcky Beránci u památky UNESCO zůstanou až do podzimu. „Každý den je musíme zkontrolovat, jestli jsou zvířata zdravá a jestli mají dostatek vody. Jsou ale zvyklá tam i přespat v noci. Jde o plemeno Romney, které se primárně využívá na Novém Zélandě,“ vysvětluje Milan Daďourek.

