Toto ve Velké Bíteši skutečně chybělo. Konečně tady něco máme a nemusíme jezdit nakupovat až do Velkého Meziříčí. A ty slevy se hodí, jsou všude a člověk za ně výhodně nakoupí. Tak hodnotí zákazníci otevření prvního obchodního centra ve Velké Bíteši.

Ve Velké Bíteši otevřeli první obchodní centrum. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Někteří se nemohli otevření ani dočkat. Možnost projít si prodejny co nejdříve využila také Alena Kroutilová. „Já to všechno hodnotím profesionálním okem. Sama jsem byla celý život prodavačkou. Tak vím, jak má co vypadat. Ale mají to tady pěkné,“ usmívá se zákaznice. Vzápětí dodává, že si projde všechny prodejny. „Nevím, kam dřív. Takže si postupně projdu všechno. Některé obchody tady ve městě chyběly. Jen je potřeba si na to zvyknout. Nejsem tu určitě naposledy,“ komentuje Kroutilová.

Mezi provozovny, které ve Velké Bíteši otevřely, patří Sinsay, KIK, Super zoo, Valmont, drogerie Teta nebo maso a uzeniny Makovec. Brzy se k nim přidá ještě lékárna Max.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek