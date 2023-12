Otevření se někteří nakupující nemohli ani dočkat. Možnost projít si prodejny co nejdříve využila také Alena Kroutilová. „Hodnotím to profesionálním okem. Sama jsem byla celý život prodavačkou. Tak vím, jak má co vypadat. Ale mají to tady pěkné,“ usmívá se zákaznice. Vzápětí dodává, že si projde všechny prodejny. „Nevím, kam dřív. Některé obchody tady ve městě chyběly. Jen je potřeba si na to zvyknout. Nejsem tu určitě naposledy,“ komentuje Kroutilová.