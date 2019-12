Věcov – Vyrovnat se s neočekávanou ranou osudu pomáhá Ivaně Prosecké z Věcova její kamarádka Renata Petrásová. Je hlavní iniciátorkou veřejné sbírky, která by rodině se synem postiženým mozkovou obrnou, jež náhle přišla o svého jediného živitele, mohla pomoci v nezáviděníhodné životní situaci.

Jedna z posledních fotografií všech členů rodiny Proseckých pohromadě. | Foto: archiv Ivany Prosecké.

„Josef a Ivana Prosečtí žili velice šťastný život, i když ne vždy to měli jednoduché. Jejich syn Pepíček se narodil s těžkým zdravotním postižením – dětskou mozkovou obrnou. Zdravotní stav Pepíčka vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. Rodina nikdy neuvažovala o tom, že by syna dala do ústavu pro tělesně postižené. Přes to všechno vstoupila do jejich života radost a sluníčko, a to dcera Míša - zdravá jedenáctiletá holčička,“ popsala počátky příběhu rodiny Proseckých Renata Petrásová.