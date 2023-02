Poslední restaurace ve středu města zavřela loni na podzim. „Od té doby se nic nezlepšilo. Byli jsme zvyklí chodívat například do Romantiky nebo do restaurace U Pasáčka. Teď nemůžeme ani jedno z toho. Je to velká ostuda. A to sem co nevidět přijedou fanoušci z ciziny kvůli biatlonu. To nebude moc pěkná vizitka, když se projdou po našem městě a nebudou se mít kde najít,“ posteskla si zdejší obyvatelka Dana Černá.