Osmidenní odstávka horkovodu uzavře také relaxační centrum

Žďár nad Sázavou – Bez možnosti se jít vykoupat do bazénu zůstanou lidé ve Žďáře v době od 22. do 30. července. Žďárské relaxační centrum bude uzavřeno v souvislosti s odstávkou horkovodní soustavy, která ve městě začne v sobotu 20. července a potrvá do neděle 28. července.

Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: Deník/ Jiří Marek

První dva dny odstávky horkovodu se tedy ještě lidé v bazénu vykoupou, ale musejí se připravit na to, že ve sprchách nepoteče teplá voda. Opětovné otevření relaxačního centra je naplánováno na poslední červencový den. Teplá voda ovšem nepoteče ani ve žďárských domácnostech či firmách, protože v průběhu odstávky dojde na opravy a servis hlavních částí horkovodu, které jsou při běžném provozu neustále pod tlakem s vysokými teplotami, takže nemohou být dílčím způsobem odstaveny. Poslední týden trvající odstávka horkovodu ve Žďáře proběhla před čtyřmi lety.

