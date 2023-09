Vyběhnout po osmdesátce schody na Zelenou horu? Pro Aloise Bradáče žádný problém

Ke kostelu na Zelenou horu ve Žďáře nad Sázavou vede přes osmdesát schodů. A přes osmdesát let je také běžci Aloisi Bradáčovi, který v sobotu kopec vyběhl svižně a bez zastavení. „S každým přibývajícím rokem to jde o něco hůře. Ale mám dobrý pocit, že jsem to zvládl. A pokud to půjde vyrazím sem za rok znovu,“ odpovídá sportovec krátce po doběhnutí, zatímco se nahoře vydýchává.

Alois Bradáč dokázal v dvaaosmdesáti letech vyběhnout po schodech na Zelenou horu. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Není to poprvé, co Bradáč Žďárskou dominantu zdolal. „Je to už sedmý ročník, kterého se účastním. S každým rokem mám čas o tři vteřiny horší. Jenže i tentokrát bych to měl zvládnout pod minutu. Musel jsem si navíc dávat pozor na schody, abych nespadl. Každý je jinak vysoký a dlouhý. Jinak bych měl čas o něco lepší,“ říká závodník, který druhého října oslaví třiaosmdesáté narozeniny. Rozdíl osmdesáti let. Přesto faraónský běh na Zelenou horu zvládli oba závodníci Alois Bradáč není žádným běžeckým nováčkem. Zapsal se už i do světových tabulek. Třetí místo získal v Austrálii na Olympijských hrách veteránů. „Díky běhání jsem procestoval svět. A kdyby nebylo totality stihnu toho ještě víc. Tehdy jsem prakticky nemohl nikam cestovat. Omezil mě taky covid s karanténou, když jsem nemohl moc chodit ven. Uvědomuji si, že jsem byl v nejohroženější skupině, jenže od té doby se už tolik nehýbu,“ vypráví důchodce, kterému by přesto mohl kdekdo sportovní výkony v tak pokročilém věku závidět. Kromě Austrálie sbíral úspěchy také například v silničním běhu na Maltě. Z toho závodu totiž drží titul mistra Evropy. „Běhal jsem i ve Francii a dalších evropských zemích. Procestoval jsem ale i Česko,“ přibližuje nezastavitelný běžec. Ten soutěžil ve veteránských kategoriích také v Dobroníně, Kuřimi, Třebíči nebo Praze. „Zúčastnil jsem se i Žďárských schodů v parku Farská humna ve Žďáře nad Sázavou,“ potvrzuje Alois Bradáč, že ho běhání stále baví. Alois Bradáč Zdroj: Deník/Jiří KašpárekAlois Bradáč



Narodil se 2. října 1940

Je to úspěšný žďárský vytrvalostní běžec.

Má titul mistra Evropy ze závodů veteránů na Maltě.

Třetí místo získal v Austrálii na Olympijských hrách veteránů.

Úspěchy sbíral i v různých závodech po Česku. I v sedmdesáti letech dokázal zaběhnout deset kilometrů pod padesát minut. „Po osmdesátce už to nejde. Jenže i když to už jde pomalu, stále se snažím, aby to bylo důstojné,“ uzavírá veterán Alois Bradáč, jehož mottem je, že běh nepřidá léta životu, avšak přidá život létům.

