Rodiny s více dětmi byly v Nové Vsi i dříve. „Šest sedm dětí v každé rodině bylo úplně normální,“ přitakává novovesský obyvatel František Polnický.

„Já jsem měl ale jen tři děti. Ale mám osmnáct vnoučat,“ dodává.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNová Ves je tak nejmladší vesnicí mikroregionu Novoměstsko. „Počet obyvatel na jednotlivé domácnosti je poměrně velký. Máme velkou hustotu lidí na domácnost, což souvisí s počtem dětí v rodinách. Věkový průměr je u nás třicet sedm let. Ale ještě před deseti lety byl průměrný věk v Nové Vsi čtyřiatřicet let. Už stárneme,“ neubrání se opět úsměvu Helena Tučková.

Obec se bohužel nemůže, pokud jde o nové stavební parcely, příliš rozrůstat. „Nemáme kam. Nemáme žádné navazující volné parcely. Na rozdíl od ostatních vesnic nám ale nevymírá střed a nestaví se okolo,“ konstatuje Helena Tučková.

„Někde mají obce polovinu chalupářů. My ne. Tím jsme výjimeční,“ doplňuje její slova další z místních obyvatel Jan Nečas,

Přitom zájem o stavební parcely v Nové Vsi je prý veliký. „Jsme lukrativní obec. Poptávka po parcelách je neskutečná. Kdybychom jich tu měli padesát, do týdne jsou prodané,“ prohlašuje novovesská starostka.

„Jsme blízko Nového Města a máme tu veškeré zázemí. Školu, školku, obchod i sportoviště. A také hodně bohatý společenský život,“ doplňuje starostka.