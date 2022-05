Oslavy ve Žďáře se blíží. Lákají bohatým programem a nevšedními zážitky

/FOTO/ Živá vodní fontána, světelný koncert a vodní balet. Bude to neopakovatelná podívána, slibují představitelé Žďáru nad Sázavou ohledně letošních oslav na Zelené hoře. A slavit se bude ve velkém, od posvěcení Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého totiž uplynulo rovných tři sta let. „Věřím, že každý si na programu najde, co ho těší,“ podotkl Vladimír Záleský z farnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Konference k oslavám 300 let posvěcení Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. | Foto: Deník/Radka Sáblíková