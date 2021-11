Jedle ojíněná, která na velkomeziříčské Náměstí „přijela“ z Oslavičky, už je ozdobená a rozsvícená. Letos září bíle. „Po následující dvě léta se osvětlení bude měnit. Barevná kombinace pro příští rok zůstane ovšem překvapením,“ poznamenala Lucie Málková.

Stop stav: kožní ambulance v novoměstské nemocnici nepřijímá nové pacienty

Jediné, co z připravovaného adventu kromě vánočně vyzdobeného stromu zatím zbylo, je nové kluziště. „To zůstane přístupné veřejnosti do 2. ledna po každý den, a to v časovém rozmezí od deseti do dvaceti hodin za předpokladu, že se vládní nařízení nezpřísní,“ komentovala mluvčí velkomeziříčské radnice.