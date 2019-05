Na sportovní fanoušky čeká letos také řada změn. Ta největší z nich se bude týkat placení. Veškeré transakce se totiž tentokrát uskuteční prostřednictvím speciálního čipu, který budou mít návštěvníci areálu připevněný na zápěstí. „Slibujeme si, že to výrazně urychlí návštěvníkům nákup čehokoliv. Nebude potřeba přepočítávat nebo vracet peníze, lidé si prostě vyberou, co chtějí a zaplatí přiložením čipu. Výrazně se tím urychlí například prodej občerstvení,“ objasnil nejdůležitější novinku předseda organizačního výboru prestižních závodů Petr Vaněk.

V areálu bude umístěno několik nabíjecích stanic, ve kterých si sportovní fanoušci mohou ve svém čipu doplnit výši finanční hotovosti. Pokud všechny peníze „uložené v čipu“ nevyčerpají, dostanou je při odchodu z areálu zpět. „Bezhotovostní platby zrychlí odbavení,“ poznamenal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Vizí organizátorů je odstranění nekonečných front, které se tvořily před jednotlivými prodejními stánky. A upravena bude také nabídka a kvalita podávaných jídel. Pokrmy by měly být připravovány z čerstvých surovin a o něco zdravější. „V minulosti nebyli lidé úplně spokojeni s občerstvení, jak s kvalitou, tak s cenou. Takže letos bude změna, měla by se zvýšit kvalita občerstvení, a také sjednotit ceny. Nabízené pokrmy by měly být o něco levnější,“ informoval Michal Šmarda.

Důležitá, a to nejen pro přijíždějící sportovní fanoušky, ale také pro místní obyvatele, je organizace dopravy a parkování v bezprostřední blízkosti Vysočina areny. Dopravní omezení se dotknou zejména ulice Vlachovická, kterou nově čeká i změna rychlosti.

„Tato silnice bude sice průjezdná v obou směrech, ale bude na ní snížená nejvyšší povolená rychlost na 30 kilometrů v hodině. Zcela uzavřena bude silnice spojující ulici Vlachovickou a obec Jiříkovice, která vede kolem sjezdovky přes Harusův kopec. Dopravní omezení se dotkne i ulice Tyršova vedoucí kolem kulturního domu v Novém Městě na Moravě, kde bude provoz veden pouze jedním směrem,“ vyjmenovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté také doporučují sportovním fanouškům nejezdit na poslední chvíli, ale dojet na parkovací místa s dostatečným předstihem. „Odstavné plochy pro auta budou u Medinu a v bezprostředním okolí areálu,“ doplnil Michal Šmarda.

Jako u všech větších závodů, také v tomto případě musí návštěvníci počítat se zvýšenými bezpečnostními opatřeními. „Bude s ním souviset nutnost provedení pečlivých kontrol při vstupu do sportovního areálu. Z tohoto důvodu je nutné počítat se zdržením. Je tedy důležité přicházet s dostatečným časovým předstihem a nenechávat příchod na poslední chvíli. Návštěvníky by se měli důkladně seznámit s pravidly vstupu do Vysočina areny a dodržovat návštěvní řád. Do sportovního areálu by proto s sebou neměli nosit žádné předměty, které návštěvní řád zakazuje. Jedná se například o nebezpečné předměty, mezi které patří pyrotechnika, nože a další,“ vzkázala sportovním fanouškům Dana Čírtková.

Vstup do areálu Vysočina arena je zdarma, pouze v neděli je nutné zakoupit si vstupenky. Kromě sportovních klání čeká návštěvníky areálu také bohatý doprovodný program. Mezi ty nejzajímavější nabízené akce určitě patří i sobotní závod v maskách. „Startuje se až večer, jde o noční závod, do kterého se může přihlásit kdokoliv z řad veřejnosti. Bývá to velmi oblíbená akce,“ řekl Michal Šmarda.