Podobně to vidí i Michaela Kuchtová, koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. „Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Viděla jsem během ní obrovskou vůli a chuť pomoci naší Charitě i v době celosvětové pandemie. Někdy jsem ztrácela i slova, protože jsem si uvědomila, jak v některých lidech je tato královská tradice hluboce zakořeněná. Osobně to beru jako závazek být těmto lidem v rámci svých možností dobrou koordinátorkou. Oni jsou totiž jedineční,“ svěřila se.

Tříkrálová sbírka na Žďársku



* Žďár nad Sázavou: 144 278 Kč

* Velké Meziříčí: 98 138 Kč

* Velká Bíteš: 83 529 Kč

* Nové Město na Moravě: 60 997 Kč

* Měřín: 46 646 Kč

* Bohdalov: 41 672 Kč

* Křižanov: 41 483 Kč

* Nové Veselí: 41 239 Kč

* Jámy: 36 140 Kč

* Radostín nad Oslavou: 34 450 Kč

* Jimramov: 33 085 Kč

* Osová Bítýška: 30 400 Kč

* Níhov: 29 349 Kč

* Ostrov nad Oslavou: 28 372 Kč

* Bystřice nad Pernštejnem: 28 244 Kč

* Lavičky: 26 219 Kč

* ostatní obce: 1 105 023 Kč

Peníze pomohou v rozvoji neziskovým organizacím, které poskytují sociální, zdravotní či prorodinné služby. „Podpoří provoz jednotlivých zařízení, které poskytují služby těm, kteří je potřebují a bez nichž se neobejdou,“ prozradila Šustrová.

Kdo nestihl vhodit libovolný obnos do kasiček, má až do konce dubna přispět v online Tříkrálové sbírce. „Je zde nutné uvést název Charity či obce nebo PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regionu,“ upozornila na závěr Šustrová a doplnila poděkování všem štědrým dárcům.