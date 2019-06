„Dům byl postaven v polovině šedesátých let minulého století a opravy už byly nutné. Proběhne tam proto rozsáhlá rekonstrukce sítí, dojde ke kompletní výměně topení a vody. Součástí je také výměna odpadů a voda ze střech bude nově svedena do dešťové kanalizace,“ popsal práce, které nyní začínají v „hnědém věžáku“, jak místní bytový dům nazývají, místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Opravy vyjdou městskou pokladnu na devět a půl milionu korun. „Obyvatelé věžového domu byli se vším předem seznámeni. Znají i harmonogram prací, každý ví, kdy a co bude probíhat právě v jeho bytě. Přesto určitě přijdou nějaké problémy, protože pustit se do něčeho podobného není nikdy jednoduché,“ připustil Stanislav Marek.

Rekonstrukce vody a odpadů bude mimo jiné znamenat zákaz používání koupelen a toalet. „Nechali jsme venku nainstalovat mobilní záchody, ale všem jsme navrhli, aby se pokusili domluvit se raději se sousedy. Tak, aby lidé z nevrchnějšího patra nemuseli běžet na záchod až ven. Samozřejmě, že to bude časově omezené, přes den potrvá zákaz používání koupelen a toalet jen po tu dobu, co budou dělníci pracovat,“ vyjádřil se Stanislav Marek.

Hotovo by mělo být v polovině září, takže opravy budou místní obyvatelům komplikovat život po celé léto. „Je to pro nás první zkouška jak postupovat. Budeme muset zrekonstruovat i sítě v dalších objektech, to už snad budeme přesně vědět, jak na to,“ zadoufal novoměstský místostarosta.