Nekvinda doufá, že propojka nakonec pomůže odklonit část aut z centra. „Do budoucna budování propojek přinese další možnosti objížděk u jiných uzavírek. A při dopravní špičce by mohly rozměnit dopravu,“ dodal.

Propojení ulic ve Žďáru se přiblížilo. Stavba bude stát padesát milionů korun

Podle mluvčí Žďáru Blanky Sobolové jsou podobná omezení potřeba kvůli bezpečnosti. „Nejde o to, že by chodci měli boty od bahna, když se pokusí projít staveništěm. Vede tam velký koridor. Při podobně rozsáhlých výkopech bychom navíc riskovali, že do nich někdo spadne nebo špatně šlápne,“ vysvětlila mluvčí.

Sobolová zároveň ujistila, že uzavírka chodníků na Jamské nebude trvalá. „Uvědomujeme si, že není jednoduché stavbu obejít. Ti, kteří jsou zvyklí chodit pěšky, proto mohou místem normálně procházet, přestože se tam staví. Chodník bude uzavřený nárazově podle rozsahu prací,“ doplnila mluvčí s tím, že pro řidiče zůstane Jamská ulice částečně neprůjezdná.

Propojka spojí průmyslovou zónu s obchodním centrem.



Projekt vyjde na více než pětašedesát milionů korun.



Jde o jednu z největších investic města.



Chodník v Jamské ulici bude otevřený podle intenzity prací.

Do nákupního centra bych propojkou zvyklý chodit také Lukáš Bárta. „Teď to obcházím, ale vadí mi, že jsou chodníky některé dny uzavřené. Je pak problém se bez porušení omezení dostat pěšky do práce, protože jiný chodník zde nevede,“ popsal Bárta.

Ten není spokojený ani se samotnou stavbou kruhového objezdu. „Provoz je v této části minimální a také mi přijde zbytečně vysoká cena,“ uvedl svůj názor.

V blízkosti staveniště mají svoji stanici hasiči. Stavební práce jejich výjezdy podle žďárské mluvčí nijak neomezí. „Koordinujeme to s nimi. Jejich výjezdy nebudou nijak zablokované,“ informovala Sobolová.