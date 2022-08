Oficiální objízdná trasa vede přes Mostiště, Olší nad Oslavou, Netín a poté kolem Kochánova do Meziříčí. Je dlouhá asi sedmnáct kilometrů. „Místní však vědí, že se dá jet i na Lavičky z Olší nad Oslavou, a tam je to výrazně kratší,“ sdělil Alexandros Kaminaras, starosta Velkého Meziříčí.

Úsek je uzavřený úplně s výjimkou vozidel s povolením stavby. „O kyvadlové dopravě jsme uvažovali, ale nakonec jsme vybrali variantu uzavírky. Kyvadlová doprava by byla dle zhotovitele těžko proveditelná vzhledem k technologickým postupům, které tam praktikují,“ uvedl Kaminaras.

Práce by se kvůli kyvadlové dopravě také protáhly až do podzimu. Varianta celkové uzavírky je výrazně kratší, přičemž asi polovinu času vozidla s povolením stavby mohou úsekem projíždět. „O víkendu jsem částí úseku jel i já, byť povolení nemám a musím říct, že pracovníci se chovají velmi lidsky a přívětivě. Tak aby komplikace pro rezidenty nebo lidi, kteří mají v místě sídlo provozovny byly co nejmenší,“ řekl Kaminaras.

Ti co mají povolení pro průjezd stavbou, projedou úsekem do šestnáctého srpna. Poté začne kompletní uzavírka, kvůli pokládání nového asfaltu. „Pokládka potrvá asi čtrnáct dní. Stavba se bude v rámcích úseků posouvat dál, takže postupně budou hotové části úseku zprovozněny ještě dříve. Každopádně od prvního září by měl být celý opravovaný úsek kompletně zprůjezdněn,“ dodal starosta Meziříčí.

Ten přiznal, že uzavírka zpočátku vypadala dramaticky. „Poté se však udělala celá řada různých opatření pro rezidenty i pro firmy, které v místě sídlí. V úseku se nachází rybářství, přes jehož areál se dá také jezdit, tam jsme se dohodli o vymezení koridoru, kterým se dá projet. I zaměstnanci sousední firmy, která v místě uzavírky sídlí zde mohou projíždět. Nechci to zakřiknout, ale v tuto chvíli to lidem ve větší míře život nekomplikuje,“ sdělil Kaminaras. Uznal však, že zhoršení může přijít po šestnáctém srpnu, kdy nastane kompletní uzavírka.

Investorem oprav je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a dodavatelem je firma Skanska. „Na silnici se opravuje povrch, bude se dávat nový asfalt a opravují se také propustky,“ sdělil Tomáš Mátl ze správy a údržby silnic. Práce začaly jedenáctého července a do provozu má být silnice uvedena prvního září. „Doba prací se dokonce o zkrátila o dva týdny, než se ze začátku předpokládalo,“ dodal Mátl. Celkové náklady na opravy jsou přibližně 12,5 milionu korun.