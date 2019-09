Velmi problematický je pro řidiče velkých aut a autobusů průjezd po objízdné trase přes Radkovičky z Moravce do Strážku. Důvodem tamní objížďky je oprava silnice v úseku Strážek – Jemnice.

„Pro řidiče kamionů je to opravdu hrozné – úzká silnice a k tomu navíc nezpevněná krajnice. Pokud na takovéto komunikaci nikoho nepotkáte, máte vyhráno. Pokud ano, máte naopak smůlu. Netýká se to pouze této objížďky, takových je mnohem víc. Někdy musíme s kamionem s návěsem i několik desítek metrů couvat, abychom se s druhým vozem vyhnuli. Nebo musíme sjet ze silnice, tedy pokud tam není hluboký příkop. Není to prostě žádná sranda, ale pořádný adrenalin,“ popsal své zkušenosti z některých objízdných tras Radim Schmidt z Karviné, který jezdí s kamionem po republice už sedm let.

Objížďka vedoucí z Moravce přes Radkovičky směrem na Strážek už nebude trvat dlouho, ukončena by měla být 6. října. Uzavírky a s nimi spojené objížďky se ale netýkají pouze komunikací mimo obce a města. Naopak. Například oprava Tyršovy ulice v Novém Městě na Moravě je spojena s poněkud nebezpečným příjezdem k budově II. základní školy a gymnázia.

„Pokud rodiče vezou teď děti do školy, musí jet po ulici Sportovní, a pak velmi úzkou cestou nad Klečkovským rybníkem, kde je ráno a v odpoledních hodinách velký pohyb školáků a studentů. Je to velice nebezpečné místo, není tam žádný chodník,“ sdělil své pozorování pohybu aut přijíždějících ke školským zařízením Zdeněk Starý z Nového Města na Moravě.

Vedení města si je nepříznivé situace vědomo. „Všem, co mají zdravé děti, bych doporučil, aby je nevozili až ke škole, ale zastavili jim někde poblíž. Samozřejmě rodiče, kteří mají děti nějak postižené či nemocné, je ke škole dovézt musí. Tam bych se přimlouval za větší opatrnost při projíždění úzkou silnicí. A děti, které touto lokalitou procházejí, by měly dávat větší pozor,“ apeloval na školáky i řidiče novoměstský starosta Michal Šmarda.

Radnice už také připravuje řešení, které by mělo tamní situaci zlepšit. „Plánujeme v těchto místech vybudování chodníku. Projekt už je hotový, příští rok se to asi nestihne, ale pak už bychom tam mohli chodník udělat,“ prozradil plány do budoucna Michal Šmarda.