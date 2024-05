Ani letos se letní cestování po Vysočině neobejde bez uzavírek silnic. Žďársko nebude výjimkou, o čemž ví své i důchodce František Beránek z Velkého Meziříčí. „Co jsem se tak díval, tak ať vyjedu z Meziříčí na jakoukoli stranu, vždy po pár kilometrech narazím na nějakou uzavírku,“ glosoval senior.

Ve Žďáře začala stavba nové silnice, za rok zrychlí jízdu na Jihlavu

Ten má spády hlavně směrem na jih k Třebíči, ale podotýká, že jízdu mu okoření i uzavírky na druhou stranu okresu. „Když to vezmu popořadě, tak na Třebíčsko je zavřená hlavní silnice, prakticky hned vedle se kope i na silnici na Měřín a u Tasova se dělá nový most. A když pojedu do Žďáru, tak tam se pro změnu pracuje na novém obchvatu,“ vypočítal Beránek dopravní omezení, která se mu jeví jako nejdůležitější.

Tento výčet však rozhodně není úplný. Silnic se po celém okrese opravuje mnohem více.