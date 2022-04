Napít se bez obav: kvalitní vodu mají dvě žďárské studánky

ŘSD předpokládá, že vše by mělo stihnout do konce května. „Poté se práce přesunou za most, kde na přelomu května a června zahájíme opravu na 347 metrů dlouhém úseku komunikace. Zde bude třeba provést rozsáhlé sanace konstrukce vozovky při obou krajnicích. S ohledem na předpokládaný nutný rozsah prací se zde bude pracovat ještě v druhé polovině srpna tohoto roku,“ doplnil Buček.

Opravy celého, téměř třináct set metrů dlouhého úseku průtahu by měly být hotové ve druhé polovině října 2022.