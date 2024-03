„Do Víru jsem se přestěhoval později. Takže nemám nikoho z přátel ani z rodiny, kdo by v továrně pracoval. Přesto mě zajímá, jak se to celé vyvíjí. V areálu jsou zachovalé unikátní prvorepublikové technologie. Navíc si myslím, že je dobrá jakákoli snaha, která má za cíl do obce přivést více zaměstnanosti. Pomůže to i turistickému ruchu. Máme tu totiž nádhernou přírodu,“ zhodnotil s tím, že se chystá na exkurzi, aby se dozvěděl víc.

V areálu na levém břehu řeky Svratky budou celkem tři různorodé části. Jedna bude sloužit jako sportoviště a bude zahrnovat například ferraty nebo multifunkční halu. Další prostory budou využívané jako hostel, bistro, prádelna či zázemí pro setkávání.

V poslední oblasti budou rybí sádky, farmářská prodejna, skladiště a sušárna ovoce. „Zamlouvá se mi, že se chtějí zaměřit na domácí produkty, které by tam vyráběli. Měly by tam být i marmelády,“ dodal Svoboda.

Co by mohlo v bývalé textilní továrně Rotter být? Byty, hotel, restaurace, pivnice, turistické informační centrum, vyhlídka, muzeum, hydroelektrárna, sádky na pstruhy, bazén, konferenční prostory, sklady, turistické stezky či parkoviště.

Za projektem stojí investor David Matuška. Snaží se především cílit na turisty, kteří jsou zvyklí do Víru jezdit.

Podle něj by bez nich nemělo smysl projekt rozvíjet. „V okolí jsou už ferraty, lezecké stěny, přehrada i krásná příroda. Nově dostanou lidé kvalitnější zázemí a více možností, jak trávit volný čas. Chceme například rozšířit i sportovní aktivity. Chceme, aby byla továrna přístupná všem a aby byli spokojení i místní. Pro historii obce je důležitá,“ osvětlil.

V továrně Rotter už se také připravují na letošní sezónu. Nově připravené už bude parkoviště a také zázemí pro karavany.

Od dubna bude zprovozněné informační centrum, prodejna s regionálními produkty a půjčovna sportovních potřeb.

V červnu pak restaurace se zahrádkou a hostel. Proměnil se také už i vzhled vnějších prostor, kdy dělníci vrátili původní lesk vstupní bráně a okolním zdem.

Autorem studie, která směřování úprav diriguje, je architekt Lukáš Větrovec.

Ten doplnil, že hlavním cílem je přestavět nevzhlednou továrnu na živý a reprezentativní objekt, který nabídne pracovní místa a prostor na odpočinek pro turisty i místní obyvatele.

