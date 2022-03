Trnava – Úsek mezi Trnavou a Rudíkovem je mezi řidiči opravdu pověstný. Každý den tudy jezdí například Lucie Málková. „Je to jediné místo, které je na celém úseku mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, potažmo dálnicí, opravdu špatné. Kdyby se to konečně vyřešilo, bylo by to fajn. Ale pokud vím, pořád tam jsou nějaké majetkové problémy,“ uvedla mladá Třebíčanka, která do Meziříčí denně dojíždí do zaměstnání.

Na úzkém, rozbitém úseku je rychlost snížená na sedmdesátku. I při dodržování této rychlosti se auto přesto třepe, jako kdyby jelo po polní cestě. Třešničkou na dortu jsou pro řidiče jedoucí od Velkého Meziříčí dvě prudké sníženiny. Žaludky cestujících zde zažívají podobné pocity jako při jízdě na horské dráze.

Vlastníkem silnice je Kraj Vysočina, kde se o opravě mluví už řadu let. Letos už to vypadalo, že by sem stavební stroje konečně mohly vyjet. Pak se ale podle krajské mluvčí Evy Neuwirthové opět vše zkomplikovalo. „Opravu silnice II/360 v úseku Trnava – Rudíkov plánuje Kraj Vysočina už delší dobu a v roce 2021 se podařilo získat stavební povolení s tím, že stavební práce budou zahájeny v letošním roce. Bohužel při přípravě akce se zatím nepodařilo uzavřít smlouvy se dvěma fyzickými osobami. Z toho důvodu se realizace přesouvá do roku 2023,“ sdělila Neuwirthová.

Úsek měří asi dva kilometry.



Kromě špatného povrchu je většina úseku značně nepřehledná. Nejhorší je situace u rybníka Březina, kde je prudká zatáčka.



Problematické jsou i výjezdy z křižovatek od Náramče a od Přeckova. U přeckovské křižovatky výjezd navíc ztěžuje blízký horizont.

Problematický úsek se nachází na katastru obce Trnava. Jejím starostou je Břetislav Česnek, který v čele Trnavy stojí už šesté volební období. Jednání týkajících se opravy silnice absolvoval už mnoho, a tak příliš nevěří tomu, že by v příštím roce měl přijít nějaký zásadní zlom.

„Projektuje se to už dvanáct let. A s těmi vlastníky jednal kraj už dávno. Před dvěma lety jsme byli na nějakém jednání, kde kraj představil megalomanský projekt od rybníků u Trnavy až za Rudíkov. Ale zase tam byly nějaké problémy. Tak jsem tenkrát navrhl, aby se udělala jen část po náramečskou křižovatku. My to všemožně podporujeme, ale kraj po tom měl dupat víc. O problémech s vlastníky na kraji věděli dávno a už to mohlo být vyřízené,“ skepticky podotkl Česnek. Podle něj je dokonalým protipólem obchvat jeho rodné Trnavy, který na rozbitou silnici přímo navazuje. „Ten vznikl zhruba před osmnácti lety. A začalo se po něm jezdit dva a půl roku poté, co jsem na tehdejší okresní úřad napsal první dopis, v němž jsem o jeho stavbu žádal,“ dodal Česnek.

Nejhorší část trasy mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím tak letos opět čeká pouze běžná údržba. Řidiči si na lepší silnici musí počkat minimálně do příštího roku.