Kvůli uzavírce budou muset v Rovečné vyřešit zásobování školní jídelny. „Máme tu pečovatelku z Víru. Ta dováží obědy důchodcům. Teď nevíme, jak to bude časově stíhat. Možná se upraví doba výdeje jídla,“ předeslala Pavla Horáková, která v jídelně pracuje. Sama přes most občas jezdívá do Bystřice nakupovat. „Vím, že si tu lidé na objíždění stěžují. Ale ta oprava asi opravdu nutná je,“ prozradila svůj názor.

Původně měla rekonstrukce trvat půl roku. Obce jsou rády, že se dobu podařilo snížit. „Jednali jsme s krajem a stavební firmou. Chtěli jsme, aby byl most částečně průjezdný. To se nepodařilo. Ale aspoň to nepotrvá tak dlouho,“ řekl spokojeně starosta Rovečné Miroslav Prudký. Přesto si myslí, že půjde o omezení. „Hlavně pro ty, kteří chtějí jet do Bystřice. Budou muset vybrat objízdnou trasu,“ dodal s tím, že si není jistý, jestli si poté někdo opraveného mostu všimne.

V obci Vír jsou s opravou a uzavírkou smíření. Mají s tím zkušenosti z předchozích let. „Odborníci uznali za vhodné most zrekonstruovat. Nám to nutné nepřišlo. Nejsme však odborníci. Nebudeme tudy moci projet, odřízlo to i pár chalup,“ konstatoval starosta Ladislav Stalmach. Jednou z potíží pro Vírovské bude vynechání jedné autobusové zastávky. Kvůli tomu se o několik set metrů projdou na další. „Budeme se s tím holt na několik měsíců muset naučit žít. Po opravě se pro nás nic nezmění,“ doplnil.

Horší situace podle starosty v obci nastane, jakmile se v budoucnu začne pracovat na kanalizaci. „Bude to horor. To se bude kopat uprostřed vesnice, takže nebude moc možností to objet. Ale tohle je v plánu výhledově. Asi tak za čtyři, nebo pět let,“ porovnal Stalmach.

Most bude nutné zbourat a postavit místo něj nový. Jeho přestavba vyjde na necelých sedm milionů korun. „Ten most je ve špatném stavu. Navíc je stavěn na osmadvacet tun, takže by tam neměla jezdit těžká vozidla. Po opravě už těžší vozidla projedou,“ vysvětlil Tomáš Mátl z Krajské správa a údržby silnic Vysočiny.