Barokní most se bude opravovat ve Žďáře nad Sázavou. Od 1. do 10. července budou řídit provoz na silnici I/37 u žďárského zámku semafory.

Od 1. do 10. července se bude opravovat barokní most na silnici I/37 ve Žďáře nad Sázavou. Most v ulici Santiniho, který vede přes Stržský potok, byl poškozen při dopravní nehodě.

Oprava si vyžádá investici 750 tisíc korun. “Náhradu škody budeme uplatňovat u viníka dopravní nehody,” uvedl za Ředitelství silnic a dálnic Jiří Veselý.

Práce budou zahrnovat výměnu poškozených kamenů a tmelení. Během opravy bude provoz řízen kyvadlově semafory.

Most z 18. století, zdobený osmi sochami, je kulturní památkou od roku 1958. Nachází se v blízkosti poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, památky UNESCO.

Bude se opravovat varokní most na hlavní silnici I/37 ve Žďáře nad Sázavou.

