/VIDEO/ Ani kapka alkoholu po desáté večer. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou plánují omezit popíjení alkoholu na veřejnosti. Opilci totiž ruší noční klid v centru i v jeho okolí. Nová vyhláška je potřeba také proto, že od loňského září neplatí žádné regulace. Ministerstvo vnitra tehdy městu neschválilo udělování výjimek na konání akcí v místech, kde pití alkoholu předchozí městská vyhláška kompletně zakazovala. Tu nakonec zastupitelé úplně zrušili.

Opilci ruší noční klid. Ve Žďáře proto chtějí alkohol po desáté večer zakázat | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Že problém s lidmi popíjejícími alkohol za poslední půl rok vzrostl, potvrdil vedoucí žďárské policie Martin Kunc. Ten se zároveň podílel i na vytváření nové vyhlášky. „V některých lokalitách s tím byly skutečné komplikace. Proto je ta vyhlášku potřeba. Chceme situaci řešit komplexně,“ řekl Deníku Kunc.

Mezi problematická místa patří například nádraží či hypermarkety. „Tady by se přitom alkohol neměl pít vůbec. U jednoho supermarketu navíc teď máme přestěhovanou azylovou ubytovnu, takže ten nápor bude větší,“ popsal vedoucí žďárské policie. Noční klid ve městě porušovali většinou mladí lidé. „Ale nešlo o nezletilé. Dále hodně popíjeli i sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé. Když budou problémy nadále trvat, tak předpokládám, že dodržování klidu vynutíme,“ dodal Kunc.

Neblahé zkušenosti s opilými má také Lenka Maděřičová, která bydlí v centru města. „Omezení pití alkoholu rozhodně vítám. Když pod okny večer řvou opilci, tak se těžko usíná. Je to nepříjemné. Kromě alkoholu za to můžou i další drogy. Jenže to není všechno. Kvůli jejich chování klesají na hodnotě také nemovitosti,“ postěžovala si obyvatelka Žďáru.

Podle starosty Martina Mrkose se chce město vypořádat s lidmi, kteří přeženou míru pití. „Policisté mají oporu v zákoně, když někdo budí veřejné pohoršení. Ta vyhláška má být takový preventivní nástroj,“ uvedl Mrkos. Kulturní akce jako například koncerty nebudou dostávat výjimky ze zákazu popíjení po desáté hodině. „Policie ale samozřejmě bude situace vyhodnocovat individuálně. Lidský přístup se nevytratí. Policie má být veřejnosti partnerem, ne represivním orgánem,“ ujistil Mrkos.

Vyhláška zároveň počítá i s částečným uvolněním. Do loňského podzimu lidé nesměli vůbec pít alkohol například na náměstí nebo v parku na Farských humnech. Tam bude konzumace alkoholu nadále zakázaná na dětských hřištích. Na jiných místech už bude pití za bílého dne povolené.

Poblíž parku bydlí Lucie Nosková. Také ona s omezením souhlasí. „V okolí naštěstí opilci příliš neřádí, takže mi nevadí, že se to v tomhle ohledu zmírní. Hluk a nepořádek tady dělají spíše na Silvestra a při podobných příležitostech. A tomu se člověk nevyhne. Horší to má moje mamka, která bydlí nedaleko jednoho supermarketu. Tam lidé řádí víc, takže doufám, že jí vyhláška pomůže,“ přiblížila Nosková.