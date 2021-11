Nabízela přes internet za výhodnou cenu mobilní telefony, které ve skutečnosti ani neměla. Celkem 184 poškozeným má podle soudu vrátit peníze pětatřicetiletá žena z Humpolce.

Jak nenaletět na internetu



* základním pravidlem je nesdělovat nikomu osobní informace ani údaje z platební karty a neinstalovat zvláštní aplikace

* lidé by měli být ostražití také u zahraničních e-shopů s podezřele nízkými cenami

* zvláštní jsou také inzeráty, kde není možné osobní předání

Podvodnice nabízela telefony přes různé emailové adresy od prosince 2019 do června 2020. Vždy chtěla zálohu od dvou set do deseti tisíc korun a jakmile ji dostala, přestala komunikovat. Přišla si tak na téměř 780 tisíc korun. Lidé shánějící vánoční dárky rychle, výhodně a pohodlně by se měli mít na pozoru. Podvodů na internetu totiž neubývá, spíše naopak.

Novou fintou podvodníků je paradoxně obrat o peníze prodávajícího. K tomu dojde tak, že kupující předstírá velký zájem o nabízené zboží, ale nemá čas si pro něj přijet. Zvláštní češtinou z překladače následně píše, že pošle kurýra a toho je potřeba zaplatit předem. Prodávající se prý nemusí ničeho bát, peníze za nabízené zboží i s těmi za služby kurýra dostane při vyzvednutí zboží.

A policie skutečně eviduje případy, že podvedený poslal částku daleko vyšší, než byla hodnota nabízeného zboží. A přišel o ni. „Vždyť by ty použité věci pak byly dražší než úplně nové. Ti lidé snad nepřemýšlí,“ kroutila hlavou Jitka Nosková z Jihlavska. Těžko přitom říct, zda lidé skutečně podvodníkům věří, nebo se zaleknou výhrůžek, že kurýr je objednaný a peníze prostě už poslat musí.

Další oblíbený způsob, jak z lidí vytáhnout peníze, je přes bitcoin. Jinými slovy pod záminkou snadného zbohatnutí na kryptoměně. Z Vysočiny je třeba případ, kdy si žena nainstalovala do telefonu zvláštní aplikaci, a ta uměla získat přístup ke všem osobním údajům. Přišla o desítky tisíc.

Dokonce o stovky tisíc pak přišel muž z Vysočiny, který reagoval na inzerát na sociálních sítích a následně poskytl své osobní údaje cizímu člověku. „O část peněz přišel už při údajných investicích do bitcoinu a další mu pachatel z účtu zkrátka odčerpal,” popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Strážci zákona radí, při používání internetového bankovnictví vše důkladně prostudovat. Finanční transakce je potřeba dělat v klidu a vše si dobře přečíst a pečlivě zkontrolovat. „Není dobré jednat pod tlakem a unáhleně. Pokud vás překvapí někdo neznámý telefonicky a řeší s vámi nestandardní věc, dejte si čas na promyšlení. Nejednejte zbrkle,“ poradila již dříve policejní bezpečnostní instruktorka Vladimíra Šrýtrová a dodala: „Je třeba dávat si také pozor na potvrzování něčeho, co jste ve skutečnosti sami nezadali.”

Nebezpečné jsou zejména zahraniční e-shopy a podezřele nízké ceny. „Ve většině případů peníze podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou nedohledatelné. Nikdy proto neprovádějte platbu předem, aniž byste si základní věci osobně ověřili. Nepodléhejte lákavosti výrazně nízkých cen a pěkně vypadajícím fotografiím,“ doporučila mluvčí policie Stanislava Miláčková. Policie radí také sledovat, jakou má internetový obchod historii a najít si i recenze od jiných zákazníků.

Balík rozbalte co nejdříve

Něco jiného je kupovat často použité zboží od jiných osob. To se děje často přes sociální sítě a je nebezpečné pro obě strany. Kupující nemusí věc převzít, prodávající zase poslat. Když není možné osobní předání, je obecně nejlepší radou domluvit se tak, že zájemce pošle poštovné předem a zbytek doplatí na dobírku. „Vždycky se tak domlouvám. Když jde o férový obchod, druhá strana s tím nemá problém,“ potvrdil Aleš z Jihlavska.

Doručený balík je pak radno rozbalit co nejdříve. Policisté ví o případech, kdy místo mobilního telefonu přišla krabička s kamínky a na to je pak nutné mít svědky. Další dobrou radou je v internetovém bankovnictví zpětně kontrolovat transakce, aby se na případnou podezřelou transakci přišlo co nejdříve. Lidé by také neměli bezhlavě klikat na neznámé odkazy a neotevírat nevyžádané maily.

Závěrem pak lze jen dodat, že riziko číhá na všechny. „Ohrožené jsou všechny věkové skupiny, protože nakupování přes internet se zejména v době covidové stalo zcela běžným pro nás všechny," uzavřela mluvčí policie Dana Čírtková.