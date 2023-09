Vnímáte ONEMANSHOW: The Movie spíš jako svůj film, nebo Kamila Bartošky?

Je to hlavně Kazmův film. Ten ho několik let vyvíjel, inicioval ho a pracoval na něm. Následně mě až oslovil s nabídkou spolupráce a já mu s tím začal pomáhat. Přestože jsem spolurežisér, tak jsem především naplňoval jeho vizi. Dohlížel jsem na to po technické a režijní stránce. S tímto už zkušenosti mám.

Jak jste směřování filmu ovlivnil?

Zasáhl jsem do něj v mnoha ohledech. Byl jsem samozřejmě zapojený do dokončování scénáře. Vymýšlel jsem a doplňoval zápletky a motivy. A jako režisér jsem vybíral lokace, herce. Rozdíl oproti vlastní tvorbě byl ten, že Kazma měl na to svůj vlastní náhled. Museli jsme se domluvit tak, aby to vyhovovalo oběma. Zásadní tvůrčí neshody jsme však neměli.

Zdroj: Youtube

Velkým lákadlem je pro diváky možnost vyhrát milion korun. Dokázal byste to vyhrát vy?

Jakožto tvůrce se ani nemohu zapojit. Nepokouším se o to a ani jsem to nikdy neměl v plánu. Zároveň nemám ani zákulisní informace, abych to vyhrát mohl. O některých indiciích sice vím a vím, kde některé znaky jsou, jenže neznám přesný postup. Tohle si hlídal Kamil. On ani nechtěl, aby to ostatní lidé věděli.

