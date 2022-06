Omezujeme ovoce a mléčné výrobky. Podražíme, zní ze školních jídelen na Žďársku

Nemám z toho radost, ale dalo se to čekat. Když jdu na nákup, tak vidím, že se zvedly ceny u všeho, co běžně kupujeme. Chápu, že se to musí promítnout i do ceny školních obědů, posteskla si matka dvou dětí Martina Strouhalová. Reagovala tak na informaci některých škol na Žďársku, které plánují zdražování. Pravděpodobně od nového školního roku.

Centrální školní jídelna. Ilustrační foto. | Foto: archiv města

Na základní škole ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 6, zatím nezdražili. ,,Do konce školního roku už zbývá jen měsíc. Co bude dál uvidíme,“ krčila rameny vedoucí školní jídelny Helena Urbánková. Plnění spotřebního koše je dle jejích slov obtížné. ,,Dodavatele vybíráme hlavně podle ceny. V téhle době jsou, jak se říká, peníze až na prvním místě,“ dodala Urbánková. V Novém Městě na Moravě na základní škole Leandra Čecha mají již jasno. Zdražit musí. Ceny plánují navýšit od září. ,,O kolik to bude, ještě vůbec nemáme představu. Plnit spotřební koš je pro nás čím dál víc náročné,“ sdělila vedoucí školní jídelny Jaroslava Bílá. Vzácný mlž si oblíbil Vysočinu. Hlavně Řečický potok na Žďársku Na základní škole ve Svratce také plánují navyšování cen školních obědů. ,,Myslím, že zdražíme v září, tedy od nového školního roku. O kolik budou muset navýšit ceny ještě netuší. ,,Plnění spotřebního koše upravujeme podle cen. Omezujeme hlavně ovoce a mléčné výrobky, snažíme se dětem dávat ovoce, které není tak cenově náročné. Omezili jsme například banány,“ řekla vedoucí školní jídelny Alena Mourová. Zdražování se týká téměř každého oboru. Dle ekonoma Lukáše Kovandy stouply náklady na výchovu dítěte o dvě stě tisíc korun za rok. ,,Náklady na výchovu a výživu dítěte v současnosti dle kvalifikovaného odhadu činí zhruba 1,8 milionu korun. Tento nárůst odpovídá přibližně třinácti procentům a odráží citelnou inflaci, která Česko v posledním zhruba roce zasáhla,“ vyčíslil Kovanda.

