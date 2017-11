Omezení vstupu do lesů se dotkne i milovníků bílé stopy

Vysočina – Až do 10. února platí zákaz vstupu do lesních porostů na Žďársku a Havlíčkobrodsku. Omezení budou muset respektovat i milovníci bílé stopy.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Kamil Černý

„Máme majetek ve třech pověřených obcích, to znamená, že se zákaz vstupu do lesů týká Žďárska, Havlíčkovy Borové na Havlíčkobrodsku a Starého Ranska, které patří pod Chotěboř,“ uvedl Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav.

„Na naši žádost vyhlásila pověřená města dočasný zákaz vstupu do lesů,“ doplnil informaci vedoucí technického úseku LDO Přibyslav Štěpán Lukeš.

Nejvíce škod po orkánu Herwart, který Českou republiku zasáhl 29. října, bylo zaznamenáno na Žďársku. Lesní družstvo obcí Přibyslav avizovalo poškození okolo padesáti tisíc kubíků dřeva. „Nejhorší je to v katastru Nového Veselí, to znamená Újezd, Březí nad Oslavou a Kotlasy,“ zmínil místa s největším výskytem popadaných stromů šéf LDO Přibyslav.

Na Žďársku je vstup na lesní pozemky omezen i v Račíně, Vepřové, Radostíně u Vojnova Městce, Lhotce, Skleném, Vatíně, Světnově nebo v Jámách. Na Havlíčkobrodsku jde zejména o takzvaný Borovský les v katastrálním území Havlíčkovy Borové. Omezení se ovšem týká pouze samotného majetku LDO Přibyslav, nevztahuje se plošně na všechna města a obce.

Zákaz vstupu do lesů by měl platit téměř do poloviny února. Do té doby bude ale uklizena pouze část poškozených stromů. „Pracujeme na tom už čtrnáct dní a konec je zatím v nedohlednu. Předpokládáme, že to budeme zpracovávat až někdy do května nebo do června. Přes zimu uděláme to nejhorší, všude teď pracují harvestory a přibližuje se dříví,“ popsal současný stav prací v lesích Jiří Svoboda.

Zákaz vstupu do lesů se dotkne i lyžařů. Mnohé ze zavedených běžkařských tras vedou totiž lesními porosty. „Otázkou ovšem je, jestli bude vůbec sníh,“ pousmál se Jiří Svoboda. „Je ale možné, že zákaz vstupu lyžařskou sezonu poněkud omezí. Nahnuté a vyvrácené stromy jsou nebezpečné. Lidé si tentokrát budou muset zvolit jiné trasy,“ dodal Svoboda.

„My jsme si naše tratě projeli a naštěstí se jich to moc nedotklo. Jen musíme ještě odklidit nějaké popadané větve,“ poznamenal Josef Holemář ze Ski regionu Žďársko.

Přestože další zákazy vstupu do lesních porostů zatím vydány nebyly, lidé by měli být i nadále velmi opatrní.

„Nedoporučujeme vstup do lesů. Pokud jde o naše lesní porosty, pak nejhorší situace je poblíž Velkého Dářka a pak u Babína. Na Havlíčkobrodsku zase okolo Rychtářky. Zákaz vstupu do našich lesů oficiálně vyhlášený není, přesto by lidé měli být maximálně opatrní,“ řekl Miroslav Matoušek, lesní rada ze společnosti Kinský Žďár.

I v lokalitách, na něž se zákaz vstupu nevztahuje, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Ve většině lesů totiž stále pracují lesní dělníci s harvestory a náhodným chodcům hrozí na takových místech nebezpečí úrazu.