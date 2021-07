„Ukázali jsme jim naše produkty, a velmi intenzivně jsme řešili potenciální obchody s těmito zeměmi,“ nastínil jeden z vedoucích ve firmě Marek Fiala.

Jednání o potenciální spolupráci budou pokračovat, v polovině srpna dorazí velmi pravděpodobně přímo do Bíteše i velvyslanci z jednotlivých zemí. „Uvažujeme, že bychom je přímo z Prahy přivezli do Křižanova v takovém speciálním letadlu, abychom jim to ozvláštnili, a také, aby byli přítomni v naší firmě osobně,“ dodal Fiala.