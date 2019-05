Historické jádro městečka je památkovou zónou, městys je rovněž rodištěm spisovatelů Aloise a Viléma Mrštíků a Jana Karafiáta, autora známých Broučků. Tyto umělce připomínají pamětní desky a knihu Broučci i dřevěná skulptura na náměstí.

Nejprve kolem studánky v místě zvaném U Obrázku zamíříme přes lesy a louky do tři kilometry vzdálené osady Trhonice. Ve vsi se dochovala památkově chráněná roubená a zděná stavení, řada z nich již byla v průběhu předchozích let citlivě opravena. To se týká zejména objektu bývalého mlýna. Součástí mlýna na Trhonickém potoce byla také pila a olejna. Poprvé se mlýn uvádí už v roce 1552, posledním mlynářem byl Josef Ehrenberger, který zemřel v roce 1985.

Ve mlýně se mlelo naposledy v roce 1941, později už nebyl schopen konkurovat průmyslovým zařízením. Od mlýna pak pokračujeme podél Trhonického potoka s četnými drobnými peřejemi zbývající dva kilometry do Jimramova.