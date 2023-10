/MAPA/ Nedaleko žďárského města Svratka bude v sobotu a v neděli dopravní omezení. V obci Krouna totiž budou sportovci soutěžit na letošním Mistrovství České republiky v orientačním běhu. A právě Krouna je jednou z vesnic, kterých se víkendové omezení týká.

Ilustrační foto - uzavírka | Foto: Deník / Archiv

Starosta Petr Schmied ujistil, že se místní do svých domovů bez problémů dostanou. Uzavřená však bude silnice II/345. „Mezi obcemi Krouna a Svratouch. Objízdná trasa povede přes Čachnov. Přestože se to bude týkat dvou dnů, objížďka bude jen v určité časy,“ přiblížil situaci starosta.

Horní rybník má chránit před záplavami. Žďárští mají výhrady k úpravě okolí

V sobotu omezení nastane od devíti ráno do pěti odpoledne. V neděli pak závody potrvají od desíti ráno do čtyř odpoledne. Pro Krouny jde zatím o největší sportovní událost. „Něco podobného jsme tady ještě neměli. Připravovali jsme se na to, těšíme se a chceme si to užít,“ doplnil Schmied.

Ukázka objízdné trasy.Zdroj: se souhlase obce Krouna