Léčbu šokem zvolilo vedení radnice ve Žďáře nad Sázavou. Řeší tím následky chování nezodpovědných obyvatel vyhazujících k popelnicím věci, které tam nepatří. Aby lidé jasně viděli, co všechno někteří zanechávají v ulicích, nechalo město na náměstí Republiky svézt pračku, vysavač nebo koberec. Hromada posloužila jako názorná ukázka.

Experiment na náměstí ve Žďáře. Město tam nechalo vytvořit černou skládku. | Foto: Helena Zelená Křížová

Pro odpad uložený jinde než do sběrných nádob totiž musí jezdit zvláštní auto, které odložené věci odveze. „Za svoz odpadu, který lidé dají mimo popelnice, zaplatíme ročně čtyři sta tisíc korun. Za tyto peníze by se daly pořídit dvě moderní autobusové zastávky nebo bychom za to mohli postavit dětem menší hřiště,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Variantou by podle něj také bylo vysazení pětadvaceti stromů a jejich následná péče nebo nahrazení dvaceti laviček.

Město spustilo ve spolupráci s firmou AVE, která sváží nepořádek uložený u nádob na odpady, osvětovou kampaň. Samotné třídění nestačí, důležité je i správné uskladnění. Například papírové kartony, které nejsou v kontejnerech, mohou zmoknout. V tu chvíli už ale nepatří do papíru, ale do směsného odpadu.

„Pro odpady mimo popelnice vyjíždí dvakrát týdně řidič s malým vozem a nepořádek ručně sbírá. Mechanismus svozového vozu na tříděný odpad totiž řidiči neumožňuje přihodit volně položené odpady na korbu, protože ta je zhruba čtyři metry vysoko," vysvětloval místostarosta Jaroslav Hedvičák zavedenou praxi.

Experiment na náměstí ve Žďáře. Město tam nechalo vytvořit černou skládku.Zdroj: Helena Zelená KřížováVedle nádob na směsný odpad nebo kontejnerů se navíc často objevují i další věci. Nábytek, elektro zařízení a spotřebiče, obuv a mnoho dalšího. Pro tyto případy mají obyvatelé Žďáru k dispozici sběrný dvůr, který ne všichni využívají.

„Já jsem tam třeba nikdy nic nevezl. Ale zatím jsem ho ani nepotřeboval. Odpad třídím a dávám tam, kam patří. A když mám něco objemnějšího, co už nepotřebuji, tak využívám facebookovou darovací stránku ZR City Votoč Věci. Zatím to vždycky klaplo a někdo si pro to přijel,“ reagoval například Petr Novotný.

Odpadky budou na náměstí „strašit" po celý týden. Osvětová kampaň město nestála téměř nic, spolu s firmou AVE ji připravilo svépomocí.

„V AVE nám schraňovali na sběrném dvoře odpad, který se nasbíral u popelnic, a pak to všechno naložili a převezli na náměstí. My jsme zaplatili jen za banery a samolepky. Vyšlo to asi na deset tisíc korun," shrnula náklady mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ

