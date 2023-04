„Když jsem si potřebovala něco vyřídit na poště, tak jsem to měla do půl hodiny hotové. Pokud budu muset jezdit na hlavní pobočku, zabere mi to minimálně dvojnásobek času,“ popsala.

ANKETA: Kterou pobočku by Česká pošta ve Žďáře měla rozhodně zachovat?

Od pobočky v Sychrově ulici zajíždí do centra autobusové linky číslo 2 a 5. „Doprava tam jezdí pravidelně, ale když to člověku ujede, tak se načeká,“ dodala Klímová.

Žďárští zastupitelé chtějí posílit současné linky. Vyloučené není ani vytvoření nových tras. Podle místostarosty Jaroslava Hedvičáka je v plánu, aby autobusy jezdily častěji jak od pošty v Brodské ulici, tak od pobočky v Sychrově ulici.

„Cílem je, aby autobusová doprava byla hustší. Návrhů, jak to udělat, je vícero. Budeme je ještě řešit s lidmi ze společnosti ZDAR. Podle toho uvidíme, co z toho bude reálnější,“ řekl Deníku místostarosta s tím, že ideálně budou změny připravené do července.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Podle Hedvičáka se zvažuje ještě jedna kompenzace kvůli rušeným provozovnám. „Je ale potřeba nejprve ověřit, jestli je to uskutečnitelné,“ nechtěl prozradit víc.

Dodal však, že je v plánu schůzka se zástupci pošty kvůli zrušeným pobočkám. „Bavil jsem se o tom už se starostou a rádi bychom se s nimi sešli,“ uvedl místostarosta.

Česká pošta ruší pobočky ve Žďáře. Zrovna tu důležitou, lituje místní

Kvůli rušení poboček Českou poštou bude mít komplikovanější vyřizování například Miloslava Dřinková. „Jsem zvyklá si na poštu chodit pro důchod. A když už na pobočce jsem, tak si rovnou nabiju kredit do mobilu. Většinou to zvládnu najednou, ale občas si musím mobil dobít i dříve. Proto mi vyhovovalo, když jsem měla poštu v docházkové vzdálenosti. To ta v centru rozhodně není. Proto budu muset více využívat autobusy, i když to potrvá déle,“ dodala žďárská obyvatelka.