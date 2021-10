„Spoje jsou aktuálně trasovány přes Vysočinu z důvodů výlukových prací Správy železnic na hlavním koridoru a RegioJet od začátku měl zájem nabídnout své služby cestujícím ze stanic a regionů, kterým projíždí. Zároveň se jedná také částečně o alternativu spojení i pro region Pardubicka, který přetrasováním vlaků z důvodů výluk přišel o přímé spojení vlaky RegioJet s Brnem,“ vysvětlil mluvčí holdingu Student Agency Aleš Ondrůj.

Vlaky na Vysočině budou stavět po celou dobu výluky a přetrasování. „Cestující budou moct využít plného rozsahu služeb, tedy cestování ve všech čtyřech třídách, budou mít plnou nabídku služeb k dispozici, stejně jako bezplatné připojení k Wifi,“ lákal Ondrůj.

V bližším rozpisu získají cestující z Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou přímé spojení vlaky RegioJet do Brna a Prahy, kdy by se mělo jednat až o deset spojů denně v každém směru. Pak kupříkladu i do Vídně, a to až čtyřikrát denně, Budapešti, kdy to budou dva spoje, anebo i v létě do Chorvatska.