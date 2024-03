Dříve tam stával pivovar. Brzy však na to místo budou lidé z Velké Bíteše chodit kvůli knížkám a kultuře. Pivovar totiž ve Velké Biteši přetvoří na knihovnu a kulturní centrum. Práce na přestavbě začnou ještě letos a vyjdou na desítky milionů korun.

Budova bývalého pivovaru ve Velké Bíteši | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Že je stavba na okraji Masarykova náměstí zanedbaná a nevyužitá, připadá jako škoda místnímu obyvateli Karlu Kotačkovi. „Ta budova byla kdysi plná života. Pivovar toho po svém konci zažil hodně. Chodívali jsme tam například kvůli železářství. Už jednou jsme tam zažili i knihovnu, která se tam snad vrátí. Změnil se i radikálně vzhled, když přibyla nadstavba a ubyl boční vchod. Teď by sotva někdo tipoval, že se tam vařilo pivo,“ zavzpomínal důchodce.

Kotačka zároveň doufá, že prostředí v centru města bude vypadat lépe a začne více sloužit lidem. Podrobnosti o chystaném projektu prozradila starostka Velké Bíteše Markéta Lavická.

Pivovar už svůj bývalý účel nepřipomíná. Po konci provozu ve dvacátém století ho navíc ve městě přestavěli na obytný dům. Podle starostky tam však byty nezůstanou. „Jsou tam čtyři a využívat se mohou jedině mimo topnou sezónu. Spíše se z těch prostor stanou kanceláře,“ předeslala Lavická s tím, že hlavní je na místě vybudovat knihovnu a kulturní zázemí.

Ve Velké Bíteši už na přestavbu získali dotaci. Celkem bude projekt stát okolo čtyřiceti milionů korun. „V současnosti jsme zadali veřejnou zakázku. S pracemi bychom chtěli začít do konce letošního roku. Hotovo by totiž mělo být do dvou let,“ popsala Lavická. A dodala, že projekt bude sloužit místním i turistům. „Do bývalého pivovaru přestěhujeme knihovnu, která už tam jednou byla. Bude to pro lidi známé prostředí. A pak tam pro naše město vznikne ještě kulturní a kreativní centrum,“ řekla.

Várečné právo měla Velká Bíteš prokazatelně od čtrnáctého století. Budova pivovaru pochází ze sedmnáctého století. Ten také po devadesáti letech od jeho otevření vyhořel. Svůj provoz definitivně ukončil v polovině minulého století. Ve městě posléze budovu přestavěli na obytný dům. V současné době tak bývalý pivovar nepřipomíná.