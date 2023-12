Nová vizuální identita města.Zdroj: Město Žďár nad Sázavou

Mezi těmi, kteří k protestu připojili svůj hlas, patří například Ladislav Bárta ze Žďáru.

„Vadí mi, že se ve městě změnilo něco, co fungovalo a co tady bylo zavedené. Se starým symbolem se dalo lehce identifikovat. Odkazoval na Zelenou horu, což je to nejceněnější, co ve Žďáře máme. Každý pochopil, o co jde. Nepotřeboval k tomu několikastránkové vysvětlení. Pokud chceme odkazovat na svou historii, tak bychom se nesměli pouštět na tenký led jednoduchosti,“ uvedl svůj názor.

Že má zelená hvězda hlubší význam, vysvětlil její spoluautor a designér Lukáš Joch.

„V první řadě hvězdička znamená úspěch. Ale jde i o myšlenku celého konceptu. Propojujeme dva konce Žďáru. Na jednom je úžasný Santiniho kostel, kde v půdorysu tu hvězdu najdete. Druhá strana Žďáru je zase ta technologická, inovativní, pokroková, kde se již několik dekád točí stroje,“ popsal pozadí vzniku loga a propojení historie a současnosti Joch.

Staré logo Žďáru nad Sázavou.

Autorem petice, která se proti změně symbolu ohrazuje, je Joshua Janů.

„Dlouho jsem zvažoval, jestli mám něco podniknout. A co by to případně mělo být. Nakonec mě přesvědčilo to, že se mi logo nelíbí. Potkával jsem čím dál víc lidí, kteří to měli stejně. Dalším důvodem bylo, že jsem se o změně dozvěděl až z médií. Netušil jsem ani, že se něco takového plánovalo. A měl jsem potřebu to sdělit,“ řekl pro Deník s tím, že zvažoval i napsání otevřeného dopisu.

Janů dodal, že si podpory veřejnosti váží. „Od té doby, co je petice na veřejnosti se k ní přihlásily stovky lidí. Nevím, jestli nyní dokáže ještě něco změnit. Ale třeba to bude mít vliv i do budoucna, když by se mělo měnit něco podobně zásadního,“ upřesnil.

Radnice na nové identitě města pracovala od roku 2021. Předchozí logo města fungovalo od roku 2009. V roce 2016 pak drobnou úpravu. Důvod proměny přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos. „Logo ale funguje v podstatě solitérně, izolovaně a bez nějaké identity, tedy komplexní vizuální identity města a jeho organizací,“ řekl o starší podobě.

Zelenou hvězdu město plánuje postupně použít do všech tiskovin, na dárkových předmětech nebo v budově městského úřadu. Podobný vizuál by také mohly mít příspěvkové organice města. Zelená hvězda by tak mohla ozdobit například i auta městské policie. K vizuální identitě patří i slogan To je Žďár. Ten odkazuje na knihy Miroslava Šaška.

