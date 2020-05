Dodal navíc, že s otevírací dobou kavárny to bude tento týden poměrně nejisté. „Fungujeme dnes a zítra a pak má tři dny pršet, takže zatím nevíme, jestli budeme mít otevřeno,“ pokrčil rameny Pavel Vejmělek.

Lidé, kteří v kavárně obsluhují, musí mít nasazenou roušku a dodržovat přísná hygienická opatření. „Na zahrádce jsme také omezili kapacitu lidí, protože stoly musí být minimálně jeden metr a půl od sebe,“ doplnil Vejmělek.

Toalety uvnitř kavárny jsou zákazníkům k dispozici. „Záchody akorát musíme víckrát kontrolovat a dezinfikovat,“ řekl.

Do pivovaru mířili lidé hlavně na oběd

Zájem o to dát si něco teplého do žaludku a k tomu čerstvě natočené pivo či nějaký nealkoholický nápoj byl první den, kdy vláda umožnila otevření zahrádek u restaurací, v kamenickém pivovaru poměrně velký. Sezení před Pivovarem Kamenice, které bylo rozmístěné podle předepsaných vládních pravidel, bylo zaplněné hlavně v době kolem poledne. „Rozvoz jídla teď trochu ustal. Dnes ale bylo vidět, že lidé, kteří v Kamenici pracují, si na oběd přišli přímo k nám a najedli se tady na zahrádce,“ přemítala číšnice Klára Koutníková.

Prozradila také, že zatímco personál pivovaru musí mít roušky stále nasazené, lidé, kteří se k nim přijdou občerstvit, je mají spíše pověšené na krku. „My musíme mít roušky neustále. Lidé je ale na zahrádce nemají, což je trochu zvláštní. Zákazníci by se měli najíst a roušku si zase nasadit, to ale úplně nefunguje,“ řekla Koutníková.

Zájemci mohou v kamenickém pivovaru využít i toalety, kde je k dispozice dezinfekce a jednorázové utěrky.

V kadeřnictví se v pondělí dveře netrhly

Kadeřnictví Martiny Brožové jelo v pondělí na plné obrátky. „Dopoledne jsem měla asi šest lidí a kolegyně, která šla odpoledne, to měla podobné s tím, že stříháme i barvíme. Kadeřnictví je tedy v provozu od půl sedmé ráno do osmi do večera,“ prozradila kadeřnice Martina Brožová.

Dodala, že dva měsíce, kdy bylo kadeřnictví zavřené, jsou znát. „Je to šílené. V tuto chvíli, i když máme takový provoz a pracujeme i v sobotu, objednáváme až od druhé půlky června,“ řekla kadeřnice.

Lidé, kteří měli zamluvený termín na dobu, kdy bylo kadeřnictví zavřené, se museli objednat znovu. „Ti, kteří byli objednaní na květen nebo červen, měli štěstí, protože jim termín zůstal,“ poznamenala Brožová.

V provozovnách tohoto typu musí mít roušku jak kadeřnice, tak i zákaznice. „My musíme mít navíc i štíty, které jsou trochu problematické. V nich se nám odráží věci a navíc nám trochu zkreslují vidění,“ dodala Martina Brožová.

Otevření Cityparku: Lidé vyrazili nakupovat boty

V pondělí jedenáctého května se po delší pauze opět otevřely obchody v Cityparku Jihlava a návštěvníci vyrazili nakupovat. Pro boty, oblečení a třeba i pro dekoraci

I když vzhledem k situaci nemohli otevřít všichni obchodníci, nakupujícím to vesměs nevadilo. „Podle dosavadních ukazatelů návštěvnosti můžeme říci, že máme téměř srovnatelnou návštěvnost jako loni,“ zhodnotila v pondělí odpoledne mluvčí Jana Vránová a pokračovala: „Rozdíl je pouze méně než pět set zákazníků, což je přesně diference, kterou dělají uzavřené stravování a kavárny.“

Největší zájem byl jednoznačně o nově otevřenou prodejnu Baťa, na kterou se zákazníci v minulosti často ptali. Není divu, že se tam personál nezastavil.

„Spokojení byli i nájemci se zbožím, které nakupují ženy s dětmi – typicky třeba Pepco, kde se před otevřením dokonce utvořila menší fronta,“ dodala Vránová. Podle ní panuje spokojenost nejen s návštěvností, ale i příkladnou ohleduplností zákazníků.

Ochranný štít omezuje maséra v pohybu

Do své práce v Kamenici nad Lipou se zhruba po dvouměsíční nucené pauze mohl v pondělí opět vrátit i masér Karel Bořil. Během masérských, rekondičních a regeneračních služeb, které nabízí, však musí dodržovat určitá pravidla. „Musím mít roušku a štít, který mě svým způsobem trochu omezuje v pohybu. Roušku musí mít nasazenou i klient. Výjimkou je masáž krční páteře, při které si roušku musí sundat,“ poznamenal Karel Bořil.

Dezinfikování lehátka po každém zákazníkovi je však pro něj běžnou rutinou. „Teď akorát dávám jednorázové prostěradlo, nebo si klient přinese své z domova,“ doplnil masér.

V pondělí se u Karla Bořila vystřídalo pět klientů. „Termín pro otevření provozoven masáží se stále měnil, takže s objednáváním klientů to bylo trochu složité. Jelikož jsem ale termíny objednávek musel posunout, tak teď objednávám až od půlky června,“ řekl Bořil.