Již existující stezka, která vede od Medinu směrem k Vysočina Areně, má svá úskalí. Dle názoru místních je oboustranný průchod či průjezd nemožný. „Lidé, co jdou proti sobě, se ještě nějak vyhnou. Když ale vyrazím s kočárkem, už to nejde. Kdo jde proti mně, musí se mi vyhnout přes trávník,“ postěžovala si Marie Dostálová, která na procházky po cyklostezce chodí pravidelně. Často právě i s kočárkem.

V momentě, kdy je cesta z obou stran plná, přejíždějí cyklisté raději na silnici a zpět sjíždí až za Medinem. Plánované rozšíření má tohle změnit. „Cyklostezka v úseku vedle Medinu je poměrně úzká. Proto se posune plot blíž do areálu firmy, to už máme domluvené, a stezka se tak rozšíří,“ informoval o změnách místostarosta Stanislav Marek.

Pokračovat bude i propojení centra města s Vysočina Arenou.

Po dokončení cyklostezky z Nečasovy ulice ve směru k ulici Petrovické plánuje novoměstská radnice vznik trasy, která se napojí právě na nově vzniklou. Stezka povede z Nečasovy ulice směrem ke Kazmírovu rybníku a dále do ulice Německého. „Cílem je vytvořit příjemný nový okruh, díky kterému se novoměšťáci vyhnou složité dopravě ve městě. Vznikající trasa by měla vést kolem Kazmíráku a napojit se na Vysočina Arenu. Odtud by měla pokračovat dál směrem na Jiříkovice, Lhotku či Vlachovice,“ uvedla na webu města Soňa Ošmerová z investičního odboru.

V oblasti Kazmírova rybníka a ulice Německého bude v tomto roce živo. Kromě prací na nové části cyklostezky začnou vedle domu s pečovatelskou službou stavební práce na Domovu Pomněnka. „Musíme to nějak zkoordinovat. Mimo cyklostezky a Pomněnky totiž ještě vznikne víceúčelové hřiště. Původní místo zabere Domov Pomněnka a hřiště přesuneme do spodní části, aby i obyvatelé Betléma měli možnost sportovního vyžití,“ popsal plánované stavby v blízkosti Betléma Marek.