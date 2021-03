Není jediná, komu záleží na tom, kde vakcínu dostane. Obzvláště senioři a pacienti s chronickým onemocněním preferují ordinace praktických lékařů před anonymními očkovacími centry. To potvrdil i Tomáš Nosek, který je krajský zástupce Sdružení praktických lékařů a zároveň koordinátor pro praktické lékaře co se očkování proti koronaviru na Vysočině týká.

Očkování u praktických lékařů v kostce



* na Vysočině bude možné minimálně u 198 lékařů

* vakcíny AstraZeneca budou dodávané po sto dávkách

* očkování bude možné také u pacientů doma

* začátek se odhaduje na příští týden

K poslednímu únorovému dni chtělo dle jeho informací očkovat ve svých ordinacích sto osmadevadesát praktických lékařů z celkového počtu zhruba dvou set padesáti. Aktuálně však platí pravidlo, že kdo by chtěl být očkován u praktického lékaře, nesmí být registrován v centrálním rezervačním systému. „Pokud je pacient zapsán v rezervačním systému a chce své rozhodnutí změnit, musí nejdříve registraci zrušit na čísle 1221,“ poradil Nosek. Praktičtí lékaři však zatím mohou očkovat jen pacienty nad sedmdesát let. Ti se závažnými chronickými chorobami musí do specializovaných center.

Druhá koordinátorka pro praktické lékaře Lenka Zachová pak doplnila, že zájem o očkování eviduje více než sto dvacet ordinací. „Tlak od pacientů je velký, denně volá až třicet lidí, kteří žádají informaci o očkování v našich ordinacích,“ řekla. Dovede si představit, že v okrajových částech kraje a v místech vzdálenějších od velkých očkovacích center bude daleko delší seznam pacientů než třeba v Jihlavě, kde není problém zajet do nemocnice.

Očkování u praktických lékařů mělo být přitom možné už od pondělí prvního března. Byl to ale začátek spíše formální. Prvních čtrnáct ordinací praktických lékařů na Vysočině by mohlo začít očkovat v průběhu příštího týdne. Konkrétní místa, kde to bude, zatím nejsou známá. „V současnosti jsou v kraji Vysočina na očkování plně připraveny více než tři desítky ordinací a další již mají slíbeno dodání potřebného aplikačního materiálu pro očkování,“ poodhalil Nosek. Limitní je nyní nedostatek vakcín a problematická připravenost informačních systémů, což by se mohlo vyřešit už během března.

Chybí i jehly a stříkačky

Nyní už se čeká jen na vakcíny. „Jakmile přijde první dodávka vakcíny AstraZeneca, tak její část, bude to minimálně padesát procent, půjde okamžitě do ordinací praktických lékařů,“ slíbil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Lékaři, kteří mají zájem očkovat, ale musí mít dostatek potřebného materiálu jako jsou jehly a stříkačky. Těch je na volném trhu aktuálně nedostatek, což potvrdil i Nosek. Soudí ale, že v době, kdy bude dostatek vakcín, už bude i dostatek jehel a stříkaček pro aplikaci.

Je také potřeba, aby mohl lékař naočkovat stovku svých pacientů. „Jedno balení AstraZenecy má sto dávek a my nechceme vakcíny rozbalovat,“ prohlásil hejtman a dodal: „Budeme se s praktickými lékaři bavit o tom, kdo bude schopen proočkovat celou dávku.“

Rozdělení po padesáti kusech by přitom pomohlo více lékařům očkovat imobilní pacienty a seniory nad osmdesát let. Ti zoufale čekají, až bude možné dostat vakcínu doma. „Měla jsem velký zájem na redistribuci vakcín po padesáti kusech do jednotlivých ordinací, ale distribuce vakcín je celostátně domluvena po sto kusech,“ pokrčila rameny Zachová.

Hejtmanství ví o případech, kdy lidé odmítají nechat se naočkovat vakcínou AstraZeneca. Často je to v reakci na různé polopravdy a fámy kolující po internetu. „Není prostor a čas si vybírat vakcínu,“ okomentoval situaci hejtman. Nosek se však s odmítáním této vakcíny běžně v ordinaci nesetkává. „Osobně myslím, že v současné situaci je lepší alespoň nějaká vakcína, která prošla standardním schvalovacím postupem, než žádná,“ usoudil.