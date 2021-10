Pelhřimov se příští týden přidá ke zbylým nemocnicím v kraji a začne veřejnost očkovat třetí dávkou proti covidu. Lékaři se nebojí, že by lůžka byla přeplněná jako loni. Shodují se, že pomohlo očkování i větší zodpovědnost lidí. Na nárůst nemocných jsou připravení. „Loni touhle dobou bylo v kraji hospitalizováno dvě stě lidí, letos je to čtrnáct,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„Momentálně nemáme žádné pacienty s covidem. Přebírá si je Jihlava. Nemocné převezmeme, jakmile se u nich kapacita naplní. Rozdíl oproti loňsku je značný, vypadá to dobře. Nejvíc pomáhá právě očkování a asi i lidé jsou zodpovědnější,“ popsal ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.

Jeho slova potvrzuje krajský hygienik Šimon Veleba. „Důležité je, že se lidi díky očkování nedostanou do nemocnic a nezahltí zdravotní systém. Na Vysočině je proočkovanost na šedesáti procentech. I když počet pozitivních denně stoupá, vrchol bude menší než loni. Lépe budeme vědět v listopadu,“ zhodnotil krajský hygienik Šimon Veleba.

Loni bylo touto dobou v kraji hospitalizovaných dvě stě lidí

Letos je to čtrnáct



Devět osob na standartních lůžkách



Dva nemocí na JIP



Tři osoby na plicní ventilaci



1 359 lidí bylo v karanténě (za říjen)



Třetí dávkou je celkem očkováno 996 lidí



Očkovaných druhou dávkou je 267 863 lidí od ledna, 2 026 od října

Ideální doba pro přeočkování třetí dávkou je osm měsíců. „Časem imunita klesá. Teď navíc nastalo období respiračních onemocnění, což napomáhá šíření virů. Je lepší se nechat přeočkovat, i když je to dobrovolné. Ochrání to před těžkým průběhem. Čtvrtá dávka asi už potřeba nebude, ale jestli bude, využijeme ji,“ vysvětlil Kozár.

Důchodce v Pelhřimově čeká očkování od příštího úterý. „Každý, kdo se může nechat očkovat, chce. Pravidelně klienty informujeme. I když je očkování dobrovolné, nestalo se nám, že by byl někdo proti, nebo dokonce nechtěl. Omezuje nás jedině osmiměsíční prodleva mezi druhou a třetí dávkou,“ řekla ředitelka domovu pro seniory Petra Kratochvílová.

Celkem třetí dávku získá třiadvacet zaměstnanců a osmapadesát důchodců. Mezi nimi je Jaroslava Pelíšková. „Chci se nechat očkovat, abych to nedostala. Po první injekci mě to trochu složilo, byla jsem marod, ale po druhé už mi nic nebylo,“ prozradila.

Ne všude vypadá situace růžově. V Březníku na Třebíčsku zrušili kvůli výskytu covidu u tanečníků rok plánové hody. „Mrzí nás to. Těšili se na to mladí, staří, všichni. Pokusíme se hody znovu uspořádat, až to půjde. Jde o každoroční tradici. Je ale lepší to zrušit, než aby šlo o zdraví,“ posteskl si starosta Sokola Vladimír Babčan.