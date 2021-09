Svou délkou tato silnice nijak nevyčnívá, ale svým významem ano. Odklonit vozidla z obce už totiž podle místních bylo nezbytné. „Minimálně části našich obyvatel to velmi pomůže, protože doprava u nás byla opravdu problém. Například v roce 2016 přes nás v pracovní dny projelo průměrně 3 566 aut, což je hodně vysoké číslo,“ přiblížila situaci v Bítýšce její současná starostka Lenka Štěpánková.

To potvrdil i její předchůdce. „Osová Bítýška byla zatížená obrovsky silnou dopravou, především tou kamionovou. A těch nehod, co se tady stalo,“ zavzpomínal Mach.

Obchvat Osové Bítýšky

- délka: 2,8 kilometru

- počet stavebních objektů: 41

- cena: 214 milionů korun

- stavba: 2019-2021

To se nyní změní a hlavní tah ze Žďáru na Velkou Bíteš, který je součástí silnice číslo sedmatřicet, se stane výrazně bezpečnější. „Nově vedená trasa se vyhýbá zastavěnému území a odstranili jsme také několik nehodových míst. U staré silnice byly problematické zejména příliš malé poloměry směrových oblouků. V rámci stavby tedy došlo k jejich narovnání,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Novou silnici oceňují nejen místní, ale i přespolní. „Vítám každý obchvat, který zvýší bezpečnost. Jsem velice rád, že se to konečně podařilo i tady. Těch aut tu projelo opravdu hodně a nebylo to bezpečné, protože ne všichni řidiči respektují nejvyšší povolenou rychlost,“ konstatoval Jiří Fiala z nedaleké Velké Bíteše.

Cesta k vytouženému obchvatu Bítýšky trvala šestnáct let. „Tehdy se zdálo, že je to nemyslitelné a že se ho snad nikdy nedočkáme. Posledních šest let už ale byla příprava opravdu intenzivní a, jak už jsem řekl, náš sen se stal skutečností a máme z něj obrovskou radost,“ neskrýval nadšení Mach.

O co déle ale trvala příprava, o to rychlejší pak byla samotná stavba. Dělníci ji dokonce stihli rychleji, než se původně plánovalo. „Díky zvýšenému úsilí celého našeho týmu došlo ke zprovoznění zhruba o měsíc dříve,“ dodal pyšně Robert Suchánek, ředitel společnosti IMOS Brno, která měla stavbu na starosti.