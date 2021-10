Letos dostala mapka žďárského okresu poněkud jinou barvu. „Při analýze součtu dřívějších výsledků trojice stran v dnešní koalici SPOLU není současný celookresní výsledek natolik odlišný, i když v porovnání s volbami 2017 se určitý nárůst projevil. Hlavním výsledkem však zůstává završení propadu tradiční levice – ČSSD a KSČM – a to i na regionální úrovni,“ poznamenal autor kartogramů.

„Pomineme-li volby do České národní rady v roce 1992, následující čtveřice sněmovních voleb již v samostatné České republice zachovávala politickou mapu okresu v zásadě rozdělenou mezi čtyři tradiční politické strany: opakovaně vítězná ČSSD, následovaná s dílčími změnami v pořadí na druhém až čtvrtém místě ODS, KDU-ČSL a KSČM,“ pokračoval.

Volby do poslanecké sněmovny 2021. | Foto: se souhlasem: Martina Šikuly

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.