Nové Město na Moravě – Ve vlastním potu se koupali hasiči na sluncem rozpáleném Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. V sobotu odpoledne se přímo v centru města konal třetí ročník soutěže Novoměstský železný hasič.

Na start jednoho z několika krajských kol závodů Toughest Firefighter Alive se postavilo osm žen a dvacet devět můžu z řad profesionálních i dobrovolných hasičských sborů.

Závodníci si už při jediném několikaminutovém vystoupení sáhli na dno svých sil. „TFA v překladu znamená: nejtvrdší hasič přežije. Jedná se o fyzicky nejnáročnější druh hasičské silové soutěže,“ řekl starosta sboru dobrovolných hasičů Nového Města na Moravě Miroslav Šikula.

Hasiči měřili své síly na překážkové dráze, a kromě fyzické zdatnosti museli předvést i svoji zručnost. Závodníci mlátili ocelovou palicí do hammer boxů, přenášeli těžké ocelové závaží, tahali hadice do výšky čtyř metrů nebo přenášeli sedmdesátikilogramovou figurínu. Na konci dráhy pak museli překonat dvoumetrovou bariéru.

„To vše v zásahovém obleku, který člověku přidá čtyřicet kilo. Je nepromokavý, oděruvzdorný a tepluvzdorný. Člověk se v něm cítí při zásahu u požáru bezpečně - jako v bavlnce, ale na druhou stranu v letním teplém počasí se hasiči v obleku koupají ve vlastním potu, jen co si ho obléknou,“ prohlásil Miroslav Šikula. Jeho slova potvrdila vítězka ženské kategorie Pavlína Havlenová ze sboru dobrovolných hasičů Vladislav.

„Dnes je vedro, že když máte tílko, tak se na slunci stejně potíte. Když si na sebe navíc vezmeme zásahový oblek, tak je to síla,“ usmála se v sobotu po poledni Pavlína Havlenová. Té se podařilo novoměstský závod vyhrát potřetí za sebou. Ale jak říká, bez pravidelného tréninku by toho nedosáhla.

„Začala jsem silové hasičské disciplíny trénovat, protože jsem se moc chtěla dostat na záchranku, tak abych měla kondičku,“ řekla Pavlína Havlenová. U záchranářů už pracuje rok a dva měsíce.

Hasička z Vladislavy pravidelně trénuje na tamní hasičské louce. „Mám tam pneumatiku, bariéru, občas si půjčím figurínu. Jsem zvyklá se hýbat, tak každý den, co nemám denní službu nebo nejsem po těžké noční, nebo před noční, tak se snažím sportovat,“ prozradila tajemství úspěchu vítězka.

Té se na Novoměstském železném hasiči líbila disciplína ležatý hamerbox. Nerada ale smotává hadici na přesnost. „Protože mi vytuhnou nohy. A dvoumetrová bariéra na konci tratě, tak to je novoměstská pecka,“ usmála se Pavlína Havlenová.

Překážky na trati simulují obtížný terén při zásahu. Každý závodník má pouze jeden pokus a cílem je zvládnout závod co v nejrychlejším čase. „Smyslem soutěže je napodobovat podmínky při skutečném zásahu. Hasič musí mít sílu, musí umět vytáhnout člověka z hořícího domu. Všechny disciplíny ze soutěže Novoměstský železný hasič připravují hasiče na reálný zásah,“ podotkl starosta sboru dobrovolných hasičů z Nového Města na Moravě.

S nástrahami tratě se v sobotu v kategorii žen nejlépe vypořádala Pavlína Havlenová ze sboru dobrovolných hasičů Vladislav. Mezi muži do dvaceti devíti let zvítězil Jiří Tkaný ze SDH Babice. Ve věkové skupině od třiceti do třiceti devíti let měl nejrychlejší čas Vít Salava ze SDH Polesí. Mezi „veterány“ byl nejrychlejší Libor Dvořák ze SDH Kožichovice.