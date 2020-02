Pohledec, Nové Město na Moravě, Harusův kopec, Vlachovice, Studnice a dokonce i z lesa vykukující vrchol Pasecké skály – to je jen malá ochutnávka z nabídky rokytenského Kříbu. A právě tam by měla časem „vyrůst“ i rozhledna, která už je zanesena i v územním plánu Nového Města na Moravě.

A co vlastně znamená slovo Kříb?. Toto jméno prozrazuje charakter místa, i když v dnešní mluvě bychom asi jen těžko hledali výraz, který by slovo Kříb připomínal. Pokud se ale vydáme o pár set let zpět, najdeme vysvětlení. Ve staroslověnštině se totiž slovem „chrib“ označoval pahorek. Staročeština zase znala kopec nebo vrch pod názvem „chřib“. A odtud je už jen kousíček k našim dnešním Kříbům.