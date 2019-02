Žďár nad Sázavou – Na ulice zasypané sněhem či neposypané chodníky si letos více než kdy jindy stěžují obyvatelé Žďáru. A podle jejich slov to asi nebude jen tím, že zima je bohatá na sníh i časté střídání mrazů a oblevy.

„Dříve přece také byly zimy se sněhem, ale takové problémy jako letos ne. Protože údržbu ve Žďáře dělá stále stejná firma, je to zvláštní. Připadá mi, že se technika v ulicích objeví, až když lidé začnou více nadávat, volat a psát na úřad. Tam ale pak na dotazovně místo reakce nastaví automatickou odpověď. Jak to, že třeba v Novém Městě lidi naopak vyzývají, ať nahlašují, kde je potřeba prohrnout a posypat, nebo do ulic dají cedule, ať si motoristé přeparkují, protože jim vyhrnou parkoviště?“ myslí si Hana Pavelková ze Žďáru nad Sázavou.

Podobně to vnímají i další lidé. „Opakovaně jsme žádali – nejprve písemně, pak i telefonicky, o vyhrnutí parkoviště před bytovkami na Vysočanech. Když přijel malý bagřík, byli jsme moc rádi, než jsme zjistili, že vyhrnul jen úzký pás chodníku a sníh z něj odtlačil právě na parkoviště. Hromady sněhu pak zmrzly a už nešlo si parkovací místo ani vyházet hrablem. Vyhrnutí parkoviště jsme se dočkali, tuším, až za týden,“ sdělila další z obyvatel města Jana Nedělková.

Podle radnice zimní údržbu zajišťuje různé množství techniky od řady dodavatelů, „Jako kontrolní pracovníci se službami i o víkendech pracují dva zaměstnanci úřadu,“ připomněla vedoucí komunálního odboru Dana Wurzelová.

„Největší problém je, že množství a intenzita napadaného sněhu a jeho následné tání a zmrznutí se v podobném rozsahu a tempu neobjevilo mnoho let. Na takovýto stav nejsou zvyklí už ani obyvatelé Žďáru. Město s dodavateli řeší neuspokojivý stav chodníků, dočišťování úseků a míst, které po projetí techniky nezůstávají v odpovídajícím stavu. Snažíme se najít cestu, jak službu i s dostupnou technikou a dodavateli zvládnout v lepším standardu. Každé město má při zimní údržbě jiné podmínky“ upřesnila Dana Wurzelová s tím, že individuální požadavky a náměty obyvatel mají nejvyšší hodnotu, až když je situace stabilizovaná.

„Jednotlivě odpovídat na dotazy a náměty při plošném problému zabere i několik hodin, které je v takových vypjatých chvílích potřeba věnovat přednostně jednáním s možnými dalšími dodavateli nebo práci v terénu, pak nastupuje „univerzální odpověď“ pro dotazy na dané téma. Konkrétní podněty jsou ale i tak vyhodnocovány a zahrnovány do plánu prací,“ dodala Wurzelová.

Podle hlavního dodavatele služby Josefa Pitky je údržba zajišťována podle smlouvy, přičemž nové výběrové řízení s jinými podmínkami proběhlo před třemi lety. „Mechanizace jsou vybaveny systémem GPS, jejich činnost je zaznamenávána a monitorována. Prohrnování je kalkulováno za kilometr skutečně ošetřené komunikace či chodníku, bez přejezdů. Taktéž posyp je kalkulován za kilometr skutečně ošetřeného chodníku či komunikace s tím, že v ceně je zakalkulována pouze norma posypu. A jak všichni víme, někde je třeba provést posyp ve větší míře,“ vyjádřil se Josef Pitka. „Smlouva byla uzavřena v období, kdy téměř žádné zimy nebyly, a není uzpůsobena na pravou ladovskou zimu. V původních podmínkách byly uvedeny hodinové sazby stroje a skutečně spotřebované množství posypu,“ dodal Pitka (celé vyjádření Josefa Pitky je dostupné níže).

Kompletní vyjádření Josefa Pitky, jehož společnost je hlavním dodavatelem služeb spojených se zimní údržbou ve Žďáře nad Sázavou



Zima, zase ta zima. Co je vlastně zima? Sníh a led. Na jedné straně někomu přináší radost – zejména dětem a milovníkům zimních sportů. Na druhé straně přináší mnoho starostí a bezesných nocí těm, kteří se zabývají zimní údržbou komunikací a chodníků. Letošní zima je co do množství sněhu a střídání teplot výjimečná. Taková zima, s tímto množstvím sněhu, byla naposledy v roce 2006. V tomto roce taktéž napadlo velké množství sněhu, ovšem tak časté střídání teplot nebylo. Sníh napadl, poté mrzlo a sníh držel. Letošní zima nám však ukazuje vše, co umí. Napadne sníh, poté do toho den prší a vše taje, a následně přes noc mrzne, jen praští. Posledních deset let však byly pouze mírné zimy, bez většího množství sněhu, v posledních třech zimách sníh nebyl skoro žádný. A občan si odvykl.



Zimní údržbu ve městě zajišťuji více než 25 let. Dovoluji si konstatovat, že za toto období znám ve městě každý kout, každý chodník a komunikaci, kde se co častěji zafoukává, který most či vozovka dříve namrzá, kde je třeba častějších zásahů apod. Zimní údržba vždy byla a rovněž i v letošním roce je zajišťována s řádnou péčí a dle potřeby s nejvyšším možným nasazením všech strojů a mechanizací. Chtěl bych upozornit, že zimní údržbou, tj. prohrnutím a posypem chodníků a vozovek, jsou pouze zmírňovány následky zimy, ne zcela odstraňovány, jak si mnohý občan města myslí.



Zimní údržba je zajišťována našimi zaměstnanci a naší technikou, v případě nutnosti jsou nasmlouvány výpomoci mnoha dalších firem města. V průběhu letošního ledna se po chodnících, komunikacích, parkovištích města a při vývozu sněhu z ulic pohybovalo mnoho dní 20 a více pracovníků s technikou, šlo zejména o traktory, UNC, JCB, bagry, sypače, nákladní automobily apod. Ani při tomto počtu však nebylo vždy možné vše zcela najednou uklidit k úplné spokojenosti občana. Každý den v ranních hodinách (tj. od jedné či druhé hodiny noční) byly komunikace a chodníky celého města projety a posypány sypači. V provozu bylo mnohdy i pět sypačů.



Údržba je zajišťována na základě výběrového řízení a v souladu s uzavřenou smlouvou, přičemž je dodržován plán zimní údržby a pořadí důležitosti údržby chodníků a vozovek – vše schváleno městem Žďár nad Sázavou. Nové výběrové řízení proběhlo před třemi lety. Ve výběrovém řízení byly nastaveny zcela nové podmínky údržby. Mechanizace jsou vybaveny systémem GPS, jejich činnost je zaznamenávána a monitorována monitorovacím systémem. Prohrnování chodníků a vozovek je kalkulováno za 1 km skutečně ošetřené komunikace či chodníku, bez přejezdů. Taktéž posyp je kalkulován za 1 km skutečně ošetřeného chodníku či komunikace s tím, že v ceně je zakalkulována pouze norma posypu. A jak všichni víme, někde je třeba provést posyp ve větší míře. Ve smlouvě není řešen zvýšený posyp, náledí, naráz nemohu tedy nasypat kolik je třeba. V tom případě se musí jet znova a posyp znovu zopakovat. Smlouva byla uzavřena v období, kdy téměř žádné zimy nebyly, a není uzpůsobena na pravou „ladovskou“ zimu. V původních podmínkách byly uvedeny hodinové sazby stroje a skutečně spotřebované množství posypu.



A ke stížnostem občanů. Domnívám se, že dvě třetiny stížností plynou ze současné mentality národa, a tou je snaha vše komentovat, vše řešit, všechno je špatně, nic nikdo nedělá. Je to však ve všech oborech, někde víc, někde méně, a vyplývá to rovněž z dostupností k sociálním sítím, internetu apod. Například dotaz na dotazovně: týden chumelí, ještě tu nikdo nebyl prohrnovat, nikoho jsem neviděl atd…



Stížnosti na kluzké chodníky! Dívejte se lidem na nohy, v čem v zimě chodí. To jsou samé kluzké tenisky, boty na podpatku, polobotky, botasky apod. Nebylo by od věci, pořídit si i na nohy zimní obutí, tak jako na vozidla. Ano, mohou chodit, v čem chtějí, ale ať si nestěžují.



Dalším nešvarem všech ulic ve městě jsou zaparkovaná auta občanů v blízkosti chodníků a vozovek, mnohdy není dodržena ani zákonem stanovená průjezdnost po komunikaci – i toto ztěžuje práci. Traktor s radlicí je široký, pokud je z druhé strany bariéra a není zajištěna průjezdnost, není možné vozovku projet. Stejné platí i pro chodníky. Tyto pak zůstanou neprohrnuty z důvodu rizika poškození vozidel.



Závěrem bych chtěl sdělit, že všichni pracovníci, starající se v letošní zimě o údržbu komunikací, vyhrnování, posyp, nakládku a odvoz sněhu, dělají vše, co je v jejich silách, a za to jim chci poděkovat. Letošní zima je náročná a poděkování mnoha občanů se nedočkají.



Ing. Josef Pitka