OBRAZEM: Ve Žďáře dokončují skatepark, otevřou ho na jaře

Žďár nad Sázavou - K závěru se chýlí stavební práce na skateparku, který vzniká za žďárským zimním stadionem, a to jako první etapa takzvaného streetparku pro provozování pouličních sportů.

Skatepark, jehož základem je betonová vana, se sociálním zázemím včetně inženýrských sítí, které musely být vybudovány pro další rozvoj sportovní zóny, vyjde město na 6,6 milionu korun bez DPH.

Nové sportoviště bude po jeho převzetí provozovat příspěvková organizace města Sportis, a jestli počasí dovolí, skateboardisté by si jej mohli vyzkoušet ještě letos.

„Pokud ale uspořádáme nějaké slavnostní zahájení, tak vzhledem klimatickým podmínkám to necháme až na jaro,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. V příštím roce žďárská radnice počítá s projektem na další část streetparku; co přesně to ale bude, zatím nebylo rozhodnuto.