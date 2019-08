Inkriminovaná přehlídka se nesla v duchu tématu Čtyři roční období, nicméně nemohly chybět ani bonusy kupříkladu v podobě představení garderoby účastníků zájezdu ROH za kulturou a posléze i nákupy do pražské Bílé labutě a taktéž „přehlídka“ toho, co se jim v hlavním městě podařilo zakoupit.

Střídání ročních období doplnily i dešťové přeháňky, přičemž jedna z nich vhodně začala u modelů určených do podzimních plískanic. Předvídaví návštěvníci se zaštítili deštníky a modelky a modelové korzující po molu si na vlastní kůži vyzkoušeli užitné vlastnosti oděvních materiálů z dob reálného socialismu. „Petra si do plískanic oblékla kabát se silonové krepované tkaniny z Makyty Púchov a Radek se na nečas vybavil úplně nejlépe. Vyrazil v gumovém plášti do deště a holínkách - prostě si vzal to, co potřeboval ke své práci u okresní správy silnic,“ přiblížil divákům Martin Mudroch.

Po letech se pamětníci opět mohli setkat s termíny, jež jsou již téměř dvěma generacím téměř cizí, jako například již zmíněný krimplen, tesilové kostýmy a dederonové košile, ale i názvy podniků, které naopak zmizely v propadlišti dějin v období reálného kapitalismu. Na pódiu opět ožil Kras Brno, Pragoděv, Závody Gustava Klimenta Třebíč, Šumavan Klatovy, Oděvní podnik Prostějov, Odevné závody Trenčín, Makyta Púchov a řada dalších. Nechyběly však ani originální modely vyrobené domácí tvorbou i dovoz z kapitalistické ciziny prostřednictvím rodinných vazeb či nákupem v prodejnách Tuzex. „Šilo se hodně doma. Výhodou bylo, že látek byl tehdy obrovský výběr, ale hlavně se daly koupit za pár korun. Šikovná ženská mohla vypadat jako manekýnka z Burdy,“ poznamenala s úsměvem Jana Navrátilová, která se do Svratky přijela podívat z nedalekého Svratouchu.

Svratecký Retroden doplnil sraz autoveteránů, na pódiu zahráli a zazpívali Jan Vančura z legendárních Plavců s Irenou Budweiserovou a středem zájmu veřejnosti byly oblíbené vyjížďky autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠL 11. Akci zakončil večerní čaj a následující diskotéka s hity 60. až 80. let.